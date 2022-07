Cosa ci fa Ida Platano a Roma in quest'inizio luglio? I fan di Uomini e Donne se lo stanno domandando da un paio di giorni, soprattutto a fronte delle mancate spiegazioni della parrucchiera sul perché si trova nella capitale e in compagnia di chi. La dama del Trono Over si sta godendo qualche giorno di riposo nella città dove si registra il dating-show di Maria De Filippi, ma il fatto che non stia mostrando sui social con chi è, sta portando tanti a pensare che potrebbe avere una nuova frequentazione in corso.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono passate poche settimane da quando Ida Platano ha preso un aereo e ha raggiunto la capitale per un breve soggiorno. Al tempo si è parlato molto di questa insolita trasferta della dama, soprattutto perché fatta nel periodo in cui Uomini e Donne non si registra.

I fan del dating-show si sono sbizzarriti sul perché la parrucchiera fosse a Roma, e l'ipotesi più accreditata fu quella che aveva in programma un incontro con qualcuno, magari anche con l'ex Riccardo Guarnieri.

A distanza di poco tempo da tutti quei Gossip, la protagonista del Trono Over è di nuovo al centro delle chiacchiere per un'altra trasferta misteriosa. Da un paio di giorni, infatti, la bresciana sta pubblicato foto e video della capoluogo laziale: tra i contenuti che Ida sta postando sul suo profilo Instagram, però, non c'è traccia della persona con la quale sta condividendo queste calde giornate di luglio in città.

Le teorie del pubblico di Uomini e Donne

Ad alimentare i gossip già piuttosto pressanti sul privato di Platano, è il silenzio di quest'ultima sulla sua attuale situazione sentimentale.

Da quando è iniziata la lunga pausa estiva di Uomini e Donne, infatti, Ida ha regalato vari indizi su quello che sta vivendo ma non si è mai esposta in modo diretto e chiaro.

Oltre a parlare di voglia di cambiamenti e di appuntamenti ai quali si reca, la bresciana non ha mai confermato di aver voltato pagina in amore, anche se i suoi sorrisi e l'umore decisamente migliorato sembra portino proprio a questa conclusione.

La scelta della parrucchiera di continuare a postare sui social contenuti di Roma (dai bagni in piscina alle passeggiate per le vie storiche) senza mai mostrare chi le sta facendo compagnia, non fa che accrescere i sospetti su un possibile nuovo amore che la protagonista del Trono Over sta cercando di nascondere ai curiosi.

La mattina del 5 luglio, ad esempio, Ida ha pubblicato un video del panorama che si vede dalla finestra dell'albergo dove alloggia, ma neppure stavolta ha inquadrato la persona con la quale si è svegliata.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

Quando qualche giorno fa si è riunita con l'amica Gemma Galgani, Ida non si è fatta problemi a postare su Instagram foto e video di quei momenti. Il fatto che negli ultimi giorni non abbia fatto altrettanto nella trasferta romana, sta portando molti fan di Uomini e donne a pensare che Platano potrebbe avere qualcosa, o meglio qualcuno, da nascondere.

Sono un po' di settimane, infatti, che la parrucchiera appare felice, spensierata e serena sui social network, come se il rifiuto che ha ricevuto dall'ex Riccardo Guarnieri fosse già un lontano ricordo.

Dopo aver sofferto per un breve periodo per l'ennesima delusione d'amore nella quale è incappata, la dama del Trono Over si è fatta forza e ha voltato pagina, probabilmente ripartendo da una nuova frequentazione che al momento è top secret.

Le registrazioni del dating-show Mediaset ricominceranno a fine agosto (si parla di 24 e 25 o 29 e 30), quindi soltanto tra un mese e mezzo si avranno ulteriori informazioni sia su Ida e che su tutti gli altri storici personaggi del cast.