Non si placano le chiacchiere sul futuro televisivo di Gemma Galgani. Quando sembrava certa la riconferma della torinese nel cast della nuova edizione di Uomini e donne, la rivista Nuovo Tv spiazza riportando un rumor molto interessante a riguardo. Stando alle ultime indiscrezioni, la 72enne potrebbe figurare nel Trono Over fino a Natale: Maria De Filippi, infatti, starebbe spingendo affinché la storica dama accetti di partecipare a La Talpa in primavera.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

La riconferma di Gemma nel cast di Uomini e Donne, potrebbe non essere definitiva.

In base alle indiscrezioni che stanno riportando siti e riviste in queste ore, il futuro televisivo di Galgani sarebbe nel Trono Over temporaneamente.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, il 12 luglio ha dedicato parte della copertina alla torinese e a quello che dovrebbe fare nei prossimi mesi professionalmente parlando.

"Maria la piazza a La Talpa per sfrattarla da Uomini e Donne", titola il giornale di Gossip.

La conduttrice del dating-show, dunque, non vedrebbe l'ora di assistere all'uscita di scena della dama 72enne, tant'è che starebbe premendo affinché dica sì al reality-show che tornerà in onda su Canale 5 nel corso della primavera 2023.

Che De Filippi nutra una certa insofferenza nei confronti di Gemma, lo si ipotizza da mesi, ovvero da quando sono diventati quasi all'ordine del giorno le frecciatine e le sfuriate che la padrona di casa ha fatto all'ormai ex "regina" del suo format.

Le tempistiche del possibile addio a Uomini e Donne

Ricapitolando, Maria De Filippi sarebbe pronta a rinunciare definitivamente a Gemma dopo oltre 13 anni e per farlo approfitterebbe della proposta di un altro programma di Canale 5.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, specifica che il possibile debutto di Galgani nel cast de La Talpa avverrebbe nel 2023, quindi almeno fino al prossimo Natale la torinese dovrebbe figurare regolarmente nel parterre femminile del Trono Over.

Le puntate del dating-show che saranno registrate a partire da fine agosto, dunque, dovrebbero avere la 72enne come protagonista, anche perché si vocifera che durante l'estate abbia intenzione di rifarsi il naso per proporre al pubblico e ai cavalieri un aspetto fisico ringiovanito e seducente.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

I siti che da settimane sostengono che Gemma parteciperà all'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, probabilmente non erano a conoscenza dell'indiscrezione che sta prendendo piede in queste ore.

Per almeno i primi quattro mesi di programmazione del dating-show, Galgani dovrebbe essere una dama del Trono Over: all'inizio del nuovo anno, però, le cose potrebbero cambiare drasticamente.

Maria De Filippi, infatti, potrebbe annunciare l'addio della 72enne al suo format e l'imminente debutto nel cast di un'altra trasmissione che tornerà su Canale 5 dopo molti anni d'assenza. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, è stato ufficializzato il ritorno de La Talpa, che è stato possibile proprio grazie all'interessamento della Fascino, ovvero la società di proprietà della moglie di Maurizio Costanzo.

A far dubitare i fan, però, sono le palesi difficoltà del reality in questione, considerato un dei più duri sia psicologicamente che fisicamente. Se Gemma accettasse di partecipare a questo programma, dimostrerebbe ancora una volta di non sentire il peso della sua età anagrafica e di essere pronta a mettersi in gioco come concorrente, al pari di altri personaggi famosi più giovani e atletici di lei.