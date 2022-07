Luca Salatino in vacanza con il suo amico Matteo Ranieri ma senza la fidanzata Soraia. In queste ore, sui profili social dei due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, sono apparse delle nuove foto che li ritraggono insieme, pronti a godersi delle giornate di relax.

Archiviata la fine della sua storia d'amore con Valeria, l'ex tronista ligure è ricomparso in compagnia dell'ex tronista che aveva conosciuto proprio in trasmissione e non sono mancate le critiche da parte dei fan, alcuni dei quali li hanno punzecchiati per le loro storie d'amore nate in tv.

L'addio tra Matteo e Valeria Cardone dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, Matteo Ranieri dopo un lungo percorso fatto a Uomini e donne scelse di coronare il suo sogno d'amore con la giovane Valeria Cardone.

Una storia che sembrava essere destinata a durare ma che, alla fine, è giunta al capolinea prima del previsto.

Qualche settimana fa, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno annunciato la fine della loro relazione, rivelando di aver capito di non essere fatti per stare insieme ma senza dare ulteriori spiegazioni sui motivi che li hanno portati a dirsi addio.

Luca Salatino va in vacanza con Matteo, ma senza la fidanzata Soraia

Luca Salatino, invece, dopo la scelta a Uomini e donne continua ad essere impegnato con la bella Soraia anche se, in queste ultime ore, l'ex tronista romano è apparso sui social in compagnia di Matteo, ma senza la sua fidanzata.

Matteo e Luca si stanno godendo qualche giorno di vacanza insieme, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram.

Tali scatti, però, non sono passati inosservati ai numerosi fan alcuni dei quali hanno polemizzato con la scelta di Luca Salatino di trascorrere delle giornate in compagnia di Matteo e non della sua fidanzata Soraia.

I due, infatti, come hanno svelato in diverse interviste non vivono nella stessa città e al momento possono vedersi solo durante i fine settimana.

I fan di Uomini e donne polemici con Luca Salatino e Matteo Ranieri

Ecco perché la scelta di Luca ha scatenato un po' di polemiche e addirittura c'è chi ipotizza che i due ex tronisti di Uomini e donne abbiano soltanto preso in giro la trasmissione di Maria De Filippi.

"Questi due facevano prima a scegliersi tra di loro, piuttosto che prendere in giro le loro fantomatiche scelte", ha commentato un fan della trasmissione mettendo così in discussione il percorso di Matteo e Luca in trasmissione.

Insomma i dubbi restano e, a questo punto, resta da capire se tra Luca e Soraia stia procedendo tutto nel migliore dei modi, oppure se anche tra di loro c'è già aria di crisi, così come era successo tra Matteo e Valeria.