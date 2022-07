Quando inizia la nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023? L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato a partire dal prossimo settembre, come sempre nella fascia del daytime di Canale 5.

Il dating show campione di ascolti della fascia pomeridiana tornerà a presidiare lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10, prendendo così il posto delle soap Un altro domani e Terra Amara che, in queste settimane estive hanno avuto il compito di sostituirlo.

Per rivedere in onda Uomini e donne in tv bisognerà attendere settembre anche se, le prime registrazioni, sono previste già ad agosto.

Il ritorno di U&D nel palinsesto Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023 è stata confermata la messa in onda di Uomini e donne. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sarà ancora una volta il fiore all'occhiello della programmazione pomeridiana di Canale 5, dove continua a registrare risultati d'ascolto record malgrado i tanti anni di messa in onda.

Anche l'ultima stagione è stata a dir poco trionfante per Uomini e donne: la media ascolti ha superato la soglia dei 2,8 milioni di telespettatori al giorno, con picchi che hanno raggiunto anche sfiorato anche i tre milioni e mezzo durante le ultime puntate dell'anno.

Quando riparte Uomini e donne su Canale 5: il debutto fissato a settembre

Insomma è un successo intramontabile quello di Uomini e donne, tale da permettere alla rete ammiraglia Mediaset di essere leader indiscussa degli ascolti del primo pomeriggio, battendo nettamente tutte le altre proposte che vanno in onda nella stessa fascia oraria sulle reti Rai.

Da settembre, Maria De Filippi tornerà a intrattenere gli spettatori di Canale 5 con le nuove vicende dei tronisti e dei vari protagonisti del trono over, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

La messa in onda della prima puntata di U&D dovrebbe avvenire lunedì 12 settembre, come sempre alle 14:45 su Canale 5.

Le prime nuove registrazioni Uomini e donne previste già ad agosto

Tuttavia, come accade ogni anno, le registrazioni di Uomini e donne cominceranno con qualche settimana di anticipo rispetto all'effettiva messa in onda in televisione.

Al momento, le prime registrazioni della prossima stagione, sono previste verso fine agosto. I vari protagonisti del dating show dei sentimenti potrebbero ritrovarsi in studio il 24/25 oppure il 29/30 agosto.

Tutto dipenderà anche dai vari impegni di Maria De Filippi che, in quel periodo, sarà impegnata anche con le registrazioni di Tu si que vales e di C'è posta per te.