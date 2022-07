L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne potrebbe regalare vari colpi di scena al pubblico a casa. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete nell'ultimo periodo, dal prossimo settembre potrebbero accadere molte cose legate al dating show, a partire dal probabile ritorno delle puntate serali dedicate alle scelte dei tronisti. Lorenzo Pugnaloni, inoltre, sostiene che nel cast del nuovo Trono Classico non dovrebbe figurare neppure un personaggio noto e che in primavera potrebbe debuttare la versione Vip del programma.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Il successo di Uomini e Donne è innegabile: da oltre vent'anni il programma condotto da Maria De Filippi è un punto di riferimento del primo pomeriggio di Canale 5 e gli ascolti lo confermano.

Quando mancano ancora un paio di mesi al debutto dell'edizione 2022/2023, in rete circolano diversi Gossip riguardanti sia il meccanismo del programma, che i protagonisti del cast.

Per quanto riguarda la programmazione del format Mediaset, si vocifera che nei prossimi mesi potrebbero tornare degli appuntamenti speciali che qualche anno fa hanno conquistato i telespettatori.

Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, infatti, fanno sapere che si farebbe sempre più concreta l'ipotesi del ritorno in prime time del dating show: a distanza di un po' di tempo dalla prima volta, presto la gente a casa potrebbe assistere alle scelte serali dei tronisti.

I rumor sul futuro di Uomini e Donne

Esattamente come è accaduto qualche anno fa quando sul trono c'erano Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne potrebbero andare in onda delle puntate speciali dedicate alle feste di fidanzamento dei protagonisti del Trono Classico.

Non è finita qui: sempre sui social network circola l'indiscrezione secondo la quale in primavera potrebbe essere proposta al pubblico di Canale 5 la versione Vip del dating show.

Tronisti e corteggiatori famosi, dunque, si potrebbero conoscere davanti alle telecamere con lo scopo di capire se possono andare d'accordo anche nella quotidianità oppure no.

Di questa formula si parla da tempo ma, almeno fino a ora, non è mai stata realizzata. La stagione che debutterà sul piccolo schermo a metà settembre, però potrebbe essere quella giusta per l'esordio di questo "spin off" di una delle trasmissioni più amate e seguite della televisione italiana.

I nomi di chi potrebbe lasciare Uomini e Donne

Altre indiscrezioni che sono trapelate sulla prossima edizione di Uomini e Donne, riguardano il cast che la redazione sta mettendo su in queste settimane in vista del debutto di metà settembre (anche se le registrazioni ricominceranno probabilmente a fine agosto).

Secondo quanto dichiarato da Pugnaloni su Instagram, il Trono Classico 2022/2023 dovrebbe essere formato da quattro ragazzi sconosciuti, ovvero tutti alla prima esperienza davanti alle telecamere. Gli addetti ai lavori, almeno inizialmente, vorrebbero puntare su persone non famose per cercare di ristabilire un feeling tra il pubblico e i protagonisti sulla poltrona rossa, un legame che sembra essersi spezzato anni fa.

Per quanto riguarda il Trono Over, l'unico personaggio a rischiare il posto potrebbe essere il cavaliere Biagio Di Maro. Gemma Galgani e Ida Platano andrebbero verso la riconferma, così come altri veterani come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Le nuove puntate del dating show verranno registrate tra meno di due mesi, ma la loro messa in onda è prevista a partire da lunedì 12 settembre.