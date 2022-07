Biagio Di Maro potrebbe essere fatto fuori dal cast di Uomini e donne 2022. L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre in poi su Canale 5 e, al centro dell'attenzione torneranno ad esserci le vicende dei protagonisti del trono classico e over.

In queste ore non mancano i retroscena su quanto dovrebbe accadere in questa nuova attesissima stagione e tra coloro che potrebbero dire addio allo show, spicca il nome del chiacchieratissimo cavaliere napoletano, costantemente al centro dell'attenzione e delle polemiche.

Possibile restyling nel trono over di Uomini e donne

Nel dettaglio, i primi retroscena su Uomini e donne di questo autunno, rivelano che potrebbero esserci delle novità legate al parterre del trono over.

Maria De Filippi e il suo team di autori, infatti, potrebbero decidere di puntare su volti nuovi, accontentando così la richiesta del pubblico da casa, che da tempo chiede a gran voce un restyling del parterre over.

Al momento, tra i volti che sembrerebbero essere in bilico per la prossima edizione del programma, spicca il nome di Biagio Di Maro.

Biagio rischierebbe l'uscita di scena da Uomini e donne 2022

Trattasi di uno dei cavalieri storici di Uomini e donne over, presente in trasmissione da svariati anni e costantemente alla ricerca di un "grande amore" che sembra però non arrivare mai.

Ad oggi, infatti, le varie relazioni di Biagio cominciate in trasmissione non hanno mai portato a dei risultati positivi e il cavaliere ha sempre fatto i conti con delle storie "finite male".

Non sono mancate neppure le critiche e le polemiche legate al suo modo di fare, spesse volte finito sotto accusa.

Dal prossimo settembre 2022, però, gli spettatori e appassionati del programma di Maria De Filippi potrebbero dover fare a meno della presenza in studio di Biagio anche se, al momento, non ci sono ancora conferme certe sulla sua uscita di scena.

Gemma Galgani non sarebbe in bilico per Uomini e donne 2022/2023

Al contrario, invece, dopo le indiscrezioni di queste settimane legate ad un possibile addio di Gemma Galgani dal cast di Uomini e donne over, sembrerebbe che la dama torinese non abbia mai preso in considerazione l'ipotesi di uscire di scena dal programma.

La presenza di Gemma, infatti, sarebbe confermata anche nella prossima edizione del trono over e quindi la dama non dovrebbe prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, così come si è vociferato in rete.

In questo modo, quindi, gli spettatori si ritroveranno ad assistere nuovamente ai simpatici battibecchi tra Gemma e l'opinionista Tina Cipollari, ormai "nemiche giurate" all'interno dello show Mediaset.

Chi ci sarà come nuovo tronista di Uomini e donne?

Resta da capire, invece, chi saranno i nuovi protagonisti che da settembre andranno a popolare il parterre del trono classico.

Fino a questo momento sono emersi diversi retroscena, tra cui quelli legati al possibili ritorno in trasmissione di ex corteggiatori che hanno partecipato all'ultima edizione del dating show di Canale 5.

Tra i nomi emersi vi sono quelli di Andrea Della Cioppa e Federica Aversano ma, al momento, non si esclude che gli autori di Uomini e donne possano puntare su volti inediti e sconosciuti al grande pubblico, dato che si stanno svolgendo ancora i casting per la nuova edizione del programma, che coprirà l'intera durata della stagione televisiva 2022/2023.