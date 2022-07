Sono ormai all'ordine del giorno le indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Uomini e donne. Due esperti del programma, Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, in queste ore hanno aggiornato i curiosi su quello che dovrebbe accadere nella versione giovani del dating-show a partire da metà settembre. Pare che i nuovi tronisti saranno tutti e quattro sconosciuti e che uno di loro potrebbe essere Alessandro, un 19enne di Milano con una situazione sentimentale complicata alle spalle.

Aggiornamenti sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Sono tante e spesso contrastanti le voci che stanno circolando in questo periodo sul Trono Classico 2022/2023.

Se alcuni siti sostengono che sarebbero in ascesa le quotazioni di volti noti come Federica Aversano per la poltrona rossa, altri frenano e prendono in considerazione l'ipotesi che la redazione di Uomini e Donne possa decidere di tornare alle origini.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, il 29 luglio ha usato il proprio profilo Instagram per smentire il Gossip che vorrebbe la bella ex corteggiatrice napoletana in pole position per il trono di settembre. Il ragazzo si è detto dispiaciuto di questa notizia, ma ha confermato che gli addetti ai lavori starebbero puntando alla creazione di un cast giovane e non avvezzo alle telecamere.

I tronisti della prossima edizione del dating-show di Canale 5, dunque, dovrebbero essere quattro sconosciuti, ovvero tutte persone alla prima esperienza in televisione.

Il nome di un candidato alla poltrona di Uomini e Donne

Sempre nella Instagram Stories che ha dedicato a quest'argomento che tanto sta a cuore al pubblico di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti saranno quattro, due ragazzi e due ragazze e che le loro identità non dovrebbero venire fuori prima dell'inizio delle registrazioni.

Il blogger, però, non ha fatto i conti con uno spoiler che Amedeo Venza ha dato sempre sui social network poche ore dopo il suo annuncio.

In un video che ha pubblicato sul proprio account, l'influencer ha fatto il nome di un possibile protagonista del Trono Classico 2022/2023 della trasmissione di Maria De Filippi.

"Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano", ha raccontato il pugliese sul web.

Al momento, però, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul giovane che la redazione avrebbe scelto per animare le puntate che saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre.

Attesa per la 'reunion' di dame e cavalieri a Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne ricominceranno a fine agosto, quindi tra meno di un mese saranno disponibili le anticipazioni delle prime puntate della nuova edizione.

La curiosità dei fan è sia per i quattro tronisti che saranno presentati che per il parterre del Trono Over che verrà ufficializzato dalla padrona di casa.

Sono mesi che in rete si rincorrono gossip sugli addii che potrebbero esserci tra i veterani del cast: per un lungo periodo, ad esempio, si è parlato della possibilità che Gemma Galgani potesse abbandonare definitivamente il dating-show, ma col passare delle settimane queste voci sono sfumate e la dama è rientrata nell'elenco di chi resta.

Tra i riconfermati, poi, ci sono anche Ida Platano, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Su quest'ultimo sono circolate parecchie chiacchiere durante l'estate, soprattutto in seguito a svariati avvistamenti in compagnia di una giovane mora. Il pugliese, però, sarebbe ancora single e quindi a settembre dovrebbe figurare ancora tra i cavalieri che da anni cercano l'amore davanti alle telecamere, ma con scarsi risultati.