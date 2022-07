Iniziano già a trapelare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Anche se l'esordio è previsto per metà settembre, si sa che le nuove puntate saranno registrate con qualche settimana d'anticipo, pare già a partire da fine agosto. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha aggiornato i curiosi sui futuri protagonisti del Trono Classico: la redazione potrebbe scegliere quattro sconosciuti per la prima parte di stagione, facendo subentrare ex corteggiatori in corsa.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Uomini e donne è in vacanza da circa un mese, ma i telespettatori sono curiosi di sapere quando cominceranno le riprese della nuova edizione.

A fornire qualche particolare in più sia sulla programmazione che sul cast del dating show è stato Lorenzo Pugnaloni con un paio di storie su Instagram postate il 4 luglio.

Il blogger ha riportato un rumor sui protagonisti del Trono Classico 2022/2023: "È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a".

Secondo l'esperto di gossip e tv, la redazione starebbe pensando di stupire il pubblico mettendo sul trono tutti ragazzi alla prima esperienza davanti alle telecamere, salvo poi aggiungere successivamente qualche volto noto, probabilmente ex corteggiatori/trici molto amati.

Le date del ritorno di Uomini e Donne

Pugnaloni ipotizza che i quattro tronisti, che saranno presentati a settembre, dovrebbero essere tutti non famosi, ma che durante la stagione tv potrebbero essere inseriti nel cast dei volti già noti al pubblico.

I principali candidati al ruolo, secondo siti e riviste, sono: Lilli Pugliese, Federica Aversano, Andrea Della Cioppa e Antonio Medugno del Grande Fratello Vip 6.

Lorenzo Pugnaloni, però, ha fornito un'altra piccola indiscrezione sulla prossima edizione di Uomini e Donne ed è quella che riguarda la data in cui dovrebbero ricominciare le riprese.

L'ultima volta che il cast si è riunito per partecipare a una puntata è stata lo scorso 19 maggio ma, secondo quello che si legge in rete, tra non molto potrebbe accadere di nuovo.

"Le prime registrazioni potrebbero esserci il 24 e 25 agosto, oppure il 29 e il 30", ha fatto sapere l'esperto di gossip e televisione sempre tramite i social network.

Attesa per i protagonisti di Uomini e Donne

Ricapitolando, gli ultimi rumor trapelati su Uomini e Donne 2022/2023 sostengono che i nuovi tronisti dovrebbero essere tutti e quattro sconosciuti e che le registrazioni delle puntate, che saranno trasmesse a settembre, dovrebbero avere luogo a partire da fine agosto.

Secondo queste informazioni dovrebbero mancare poco meno di due mesi al ritorno del dating show e alla prima "reunion" dei suoi protagonisti dopo la lunga pausa estiva.

Da maggio scorso, infatti, le dame e i cavalieri del Trono Over sono in vacanza e sul loro conto circolano esclusivamente voci o foto rubate.

Anche se attualmente non stanno partecipando al format di Canale 5, i veterani del cast evitano di condividere sui social network i momenti del loro privato, probabilmente nella speranza di essere convocati per le riprese della prossima stagione.

Secondo quello che si dice, non dovrebbero esserci addii clamorosi tra i senior: Ida Platano, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato andrebbero verso la riconferma anche per le puntate che saranno registrate tra il 24 e il 30 agosto, con una data precisa ancora da stabilire ufficialmente, ma che dovrebbe essere compresa in questo lasso di tempo.