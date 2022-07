Stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni di un protagonista di Uomini e donne, in particolare le spiegazioni che ha dato per giustificare un qualcosa che lo riguarda. Dopo essere stato preso in giro per i tanti look che cambia in tv, Armando Incarnato ha detto di farlo per non essere riconosciuto e quindi per evitare che la gente lo disturbi per foto o autografi. In rete, però, circola il messaggio di una persona che sostiene di vivere accanto al napoletano e che sembra smentire la versione del cavaliere.

Aggiornamenti sul volto di Uomini e Donne

La reazione che ha avuto Armando ad un video in cui venivano derisi i look che ha sfoggiato a Uomini e Donne, ha dato il via ad una piccola polemica.

Per rispondere alle recenti prese in giro che ha ricevuto, il cavaliere del Trono Over ha postato un paio di Instagram storie in cui ha provato a spiegare il perché cambia così spesso colore e taglio di capelli.

"Come mai lo faccio? Quando uno non vuole essere riconosciuto, ogni 7 o 8 giorni cambia colore", ha fatto sapere Incarnato tramite i social network.

Stando a queste dichiarazioni, dunque, le acconciature che gli utenti della rete tanto gli criticano, al napoletano servirebbero per evitare di essere disturbato quando non è davanti alle telecamere, ovvero nella sua quotidianità.

Il retroscena sul protagonista di Uomini e Donne

La motivazione che ha dato Armando ai suoi continui cambi di look, non ha convinto la maggior parte dei fan di Uomini e Donne. Il fatto che Incarnato dica di modificare i propri capelli per non essere riconosciuto, non sembra collegarsi minimamente con il video col quale alcuni utenti hanno preso in giro il suo aspetto davanti alle telecamere.

A commentare le parole forse un po' fuori luogo del cavaliere del Trono Over, è stata anche una persona che sostiene di abitare molto vicino all'uomo che in questi giorni è al centro di una piccola polemica.

La segnalazione che alcuni siti di Gossip stanno riportando, dunque, recita: "Vivo a due passi da lui e, credetemi, non lo calcola neppure sua madre".

"Giuro, che devo raccontarvi? Lui è solamente un esaltato antipatico, presuntuoso e arrogante", si legge ancora sul web il 5 luglio.

L'autrice di questa "soffiata", dunque, fa sapere che il protagonista del dating-show non dovrebbe nascondersi dai concittadini perché nessuno di loro lo considererebbe.

Quasi certo il ritorno a Uomini e Donne

Armando, però, va dritto per la sua strada e continua a difendersi dagli attacchi di quelli che lui considera veri e propri hater.

Da quando partecipa a Uomini e Donne, il napoletano è costantemente al centro delle chiacchiere più per i litigi che per le relazioni che vive davanti alle telecamere.

Incarnato, infatti, è un personaggio "di rottura" del dating-show, un opinionista mancato che spesso si insinua nelle discussioni altrui per innescarne delle altre che creano dinamiche all'interno dello studio.

Soprattutto per questo motivo, dunque, il cavaliere dovrebbe quasi certamente figurare nel cast dell'edizione 2022/2023, quella che esordirà su Canale 5 a metà settembre ma che sarà registrata a partire da fine agosto.

Anche quest'anno il pubblico assisterà a puntate miste, ovvero dedicate sia agli amori tra i senior che a quelli tra tronisti e corteggiatrici. A proposito dei giovani, si vocifera che ad accomodarsi sulla poltrona rossa potrebbero essere quattro volti sconosciuti, cioè tutti alla prima esperienza televisiva, anche se a programma già cominciato potrebbe subentrare qualche personaggio già noto all'affezionato pubblico.