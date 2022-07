Ennesimo avvistamento per Riccardo Guarnieri lontano dagli studi di Uomini e Donne. Da quando il programma è in vacanza, il cavaliere è stato beccato più volte in dolce compagnia, l'ultima volta in un negozio della Basilicata. Anche se lui continua a professarsi single, tanti, tra cui Deianira, non gli credono e lo accusano di nascondere la verità pur di avere la certezza di tornare in trasmissione a settembre.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono passati due mesi da quando si sono interrotte le registrazioni di Uomini e Donne per la pausa estiva: in questo lasso di tempo, Riccardo Guarnieri è finito più volte al centro del Gossip per quello che sta combinando lontano dai riflettori.

Messi i tacere i rumor che lo volevano legato ad una giovane mora con la quale è stato beccato spesso, in queste ore il cavaliere del Trono Over è tornato prepotentemente in prima pagina per un nuovo avvistamento "sospetto".

Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione piuttosto interessante sul pugliese che, proprio di recente, è stato sorpreso ancora in dolce compagnia all'interno di un negozio.

"Riccardo con una donna a Policoro, in Basilicata", ha raccontato la persona che ha incrociato il protagonista del dating-show per caso in questi giorni.

Il commento sul volto di Uomini e Donne

Dopo aver riportato fedelmente le parole della persona che ha visto Riccardo di recente, e anche la foto che gli ha scattato di nascosto, Deianira si è lasciata andare ad un commento che molti fan di Uomini e Donne hanno condiviso.

"Vabbè, come al solito. Poi a settembre va in tv e dice che è solo", ha tuonato l'infuencer Marzano tramite il proprio profilo Instagram.

Non è la prima volta che Guarnieri viene pizzicato in dolce compagnia lontano dagli studi Elios. Anzi, nel mese di giugno sono stati parecchi gli avvistamenti tra la Puglia e la Campania, sempre con la stessa giovane mora di nome Serena.

I due, però, hanno deciso di esporsi per smentire le voci che li volevano in coppia: il cavaliere del Trono Over, in particolare, ha perso le staffe con la fanpage che per prima ha postato le foto rubate di una sua cena al ristorante con la ragazza che, a detta sua, sarebbe solo una cara e vecchia amica.

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Durante la pausa estiva di Uomini e donne, dunque, Riccardo non se ne sta a guardare ed esce con ragazze che tanti pensano siano le sue nuove fiamme.

Le probabilità che il personal trainer ufficializzi una storia d'amore con una persona che non fa parte dei personaggi storici del dating-show, però, sembrano bassissime.

Un parere che sposano molti spettatori del programma, è che Guarnieri punti alla riconferma nel cast del Trono Over 2022/2023, quello che sarà presentato a fine agosto quando ricominceranno le registrazioni.

Qualche sito di gossip ha messo in dubbio il ritorno del pugliese nel parterre maschile, ma sembra piuttosto difficile che la redazione rinunci a lui dopo averlo riarruolato la scorsa primavera per innescare nuove dinamiche, soprattutto con la ex Ida Platano.

A proposito della "regina" della trasmissione, si dice che sarà ancora lei la figura centrale delle puntate che saranno trasmesse in televisione a partire da metà settembre. Anche se Gemma Galgani è pronta ad iniziare il suo quattordicesimo anno da dama, si vocifera che lo scettro di protagonista dei senior le sia stato portato via dalla sua cara amica parrucchiera e che sarà così ancora per molto tempo.

A rischiare il posto, secondo i rumor, sarebbe Biagio Di Maro: riconferme in arrivo, invece, per Armando Incarnato e per tutto gli altri veterani della versione over.