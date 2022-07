Sossio Arura, ex volto di Uomini e donne, lancia un appello social per cercare lavoro. In queste ore, l'ex cavaliere della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha scelto di utilizzare il suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram per chiedere una nuova chance dal punto di vista lavorativo.

Dopo aver appeso ai chiodi le scarpette da calciatore, ecco che Sossio ha annunciato di essere pronto a riscendere in campo e quindi rimettersi in gioco come allenatore di una squadra di calcio.

L'appello di Sossio Aruta: l'ex cavaliere di Uomini e donne cerca lavoro

Nel dettaglio, Sossio Aruta in queste ore ha scelto di coinvolgere le tantissime persone che lo seguono sui social, per lanciare un appello affinché possano aiutarlo a trovare un nuovo lavoro.

L'ex volto di Uomini e donne, dopo una lunga carriera come calciatore, ha annunciato di essere pronto a tornare sui campi di calcio ma, questa volta, nelle vesti di allenatore.

"Ho un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore", ha svelato Sossio nel suo filmato social che non è passato inosservato.

'Mi posso spostare in qualsiasi regione', svela Sossio Aruta nel suo appello

Aruta ha precisato di avere il patentino Uefa B e quindi che potrebbe allenare in promozione, eccellenza oppure Serie D.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha anche aggiunto di non avere alcun tipo di problema a spostarsi e quindi trasferirsi in un'altra città per inseguire il suo sogno e iniziare questa nuova avventura professionale.

"Mi posso spostare in qualsiasi regione d'Italia", ha sottolineato Sossio confermando di essere pronto a lasciare la sua amata Puglia, nel caso in cui dovessero arrivare delle proposte interessanti come allenatore.

La love story tra Sossio e Ursula nata a Uomini e donne

In attesa di scoprire se l'appello di Sossio Aruta darà i frutti sperati, l'ex volto di Uomini e donne continua a fare coppia fissa con Ursula, la dama che aveva incontrato proprio nello studio della trasmissione Mediaset.

Dopo essersi messi alla prova anche a Temptation Island, i due capirono di essere fatti l'uno per l'altro e successivamente sono diventati anche genitori della loro prima bambina.

La coppia doveva convolare a nozze insieme lo scorso giugno 2022 ma, alla fine, scelse di rimandare il giorno del sì dopo un periodo di crisi che aveva rimesso a dura prova il loro rapporto sentimentale.

Per fortuna, però, come testimoniato anche sui social (dove entrambi sono particolarmente attivi) tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi e non si esclude che le nozze tra Sossio e Ursula possano arrivare magari il prossimo anno.