Imperdibili le anticipazioni di Un posto al sole riferite alla puntata che andrà in onda giovedì 4 agosto 2022 su Rai 3

Occhi puntati su Lara che, in grave difficoltà economica, penserà di rivolgersi a una persona che mai avrebbe tenuto in considerazione, ovvero la sua acerrima nemica Marina. Una pericolosa e inaspettata alleanza tra donna renderà le trame di Upas decisamente interessanti. In tutto ciò, Roberto sarà ignaro di ogni cosa.

Nel frattempo, Rossella riflette sulla lettera che ha ricevuto. Ebbene sì, è stato proprio Corrado a volerle dedicare le sue accorate - e forse ultime - parole. Di seguito, le anticipazioni di Un Posto al sole.

Un Posto al sole anticipazioni: Rossella riflette sul senso della vita

Non sono stati mesi facili per Rossella, visto che ha avuto una storia tormentata con Riccardo, finita però nel migliore dei modi. Virginia ha deciso di andarsene, facendole promettere di curare quella 'parte oscura' dell'ex che nemmeno lei è riuscita a sconfiggere.

Nonostante lo ami profondamente, Rossella non è ancora pronta a vivere con Riccardo, ha ancora paura di soffrire e di fare un passo falso, ritrovandosi con nulla in mano.

Tuttavia, la lettera di Corrado sarà determinante.

Corrado, l'amico sempre allegro con il qualche ha condiviso gli anni di università, è malato di cancro. È stata lei, tempo fa, a dovergli dare la tremenda diagnosi, ma anche a spronarlo a combattere. Ed ecco che ora Corrado decide di scrivere alla sua amica, pregandola di vivere al massimo la sua vita.

Dalle sue parole, sembra che le speranze di una guarigione siano ormai una chimera. Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Rossella sarà disperata per la lettera di Corrado.

Lara fa una proposta disperata a Marina

Tempi bui anche per Lara, in grave difficoltà economica. La povera Martinelli non ha il denaro sufficiente per comprare il neonato e la sua posizione è a rischio.

Disperata, ecco che si rivolge a Marina, facendole una proposta spiazzante.

Marina riflette a lungo sulla proposta di Lara: sa che, qualora accettasse, dovrebbe tradire la fiducia di Roberto, con il quale sta vivendo una meravigliosa storia d'amore.

Roberto ignaro di quello che sta succedendo alle sue spalle

E infatti Ferri non verrà a sapere delle tresche di Lara e Marina, che potrebbero sconvolgere completamente le trame della soap. Che cosa avranno in mente?

Infine, nella puntata di giovedì 4 agosto, Speranza andrà contro l'ostinazione del padre e farà degli esami alle mucche della sua fattoria, certa che siano malate. Avrà ragione.