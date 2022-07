Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 luglio confermano che Nunzio sarà determinato a scappare all'estero con Chiara. Il figlio di Franco prima di partire però istruirà Samuel sulla gestione della cucina, ma non tutto andrà come previsto.

Mariella, decisa a ottenere il consenso e l'amicizia di Angela e Serena, preparerà un dolce per aggraziarsele, ma il suo piano potrebbe ritorcersi contro di lei.

Alberto sarà molto vicino a Clara in un momento di sofferenza e questo rinsalderà ancor di più il loro rapporto.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 luglio: un'amicizia a rischio

Nonostante i saggi consigli di Franco, Nunzio (Vladimir Randazzo) sembrerà determinato a lasciare l'Italia assieme a Chiara (Alessandra Masi). Il ragazzo deciderà di fare le cose perbene e prima di partire impartirà alcune lezioni a Samuel (Samuel Cavallo), per prepararlo a gestire tutto anche da solo. Per farlo, Cammarota userà un metodo piuttosto insolito che però sembrerà sortire i suoi effetti.

Tutto sembrerà andare molto bene tra i due ragazzi, tuttavia qualcuno cercherà di rovinare il loro legame. Le anticipazioni non rivelano altro e diventa difficile capire chi potrebbe intromettersi nell'amicizia tra i due cuochi del Vulcano.

Un posto al sole, trame 11-15 luglio: l'equivoco di Mariella

Nei prossimi episodi di Upas, Mariella si convincerà di essere antipatica a Serena (Miriam Candurro) e Angela (Claudia Ruffo). Le anticipazioni non chiariscono come la donna possa giungere a tale conclusione, ma confermano che si tratterà solo di un malinteso.

In ogni caso, la vigilessa deciderà di correre ai ripari e, per questo motivo, si appresterà a preparare una sorpresa per le altre donne di Palazzo Palladini.

Nonostante le buone intenzioni, non tutto però andrà come previsto. Mariella (Antonella Prisco) infatti finirà per combinare un piccolo pasticcio, scambiando i dolci di Micaela e Serena. Un incidente banale quindi che però, per essere sottolineato nelle trame, potrebbe nascondere qualcosa di più grave.

Upas, puntate dall'11 al 15 luglio: la sofferenza di Clara

Clara (Imma Pirone) prenderà una decisione molto sofferta su suo padre Mariano Tregara (Lello Giulivo), che però non viene rivelata. Nel frattempo si scoprirà che l'uomo è stato gravemente ferito in seguito ad una brutale aggressione in carcere.

Difficile capire se l'ex boss sopravvivrà e se chiederà di vedere sua figlia. Al momento c'è solo la conferma che Clara soffrirà molto. La donna, in ogni caso, potrà contare su Alberto (Maurizio Aiello) che si mostrerà un compagno affettuoso e comprensivo.