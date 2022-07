Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni condomini di un palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 5 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Raffaele di riconquistare Ornella, sul segreto scoperto da Serena sulle gemelle, sui problemi economici di Lara e sulle indagini svolte da Esperanza.

Serena scopre il segreto di Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Raffaele organizzerà una cena speciale per tentare di riappacificarsi con Ornella, nella speranza che quest'ultima possa dimenticare la presenza di Elvira nelle loro vite. Gli sforzi di Giordano però non otterranno il risultato sperato. La dottoressa, infatti, non riuscirà ad apprezzare i gesti fatti dal marito per superare la loro crisi di coppia che molto presto si trasformerà per lei in una crisi a livello personale. Mastro Peppe incontrerà nuovamente Giulia al parco, mentre stanno portando a spasso i cani. L'uomo approfitterà dell'occasione per mostrarsi molto gentile nei confronti della signora Poggi che invece preferirà tenerlo a distanza.

Micaela chiederà a Niko di ritornare a Maratea da Jimmy. Serena lo verrà a sapere e inizierà a nutrire qualche sospetto nei confronti dell'amica e deciderà di indagare. Dopo una serie di ricerche, scoprirà il segreto delle gemelle e inizierà a chiedersi se coprirle o no ancora una volta. Nel frattempo, Niko deciderà di raggiungere gli altri a Maratea.

Rossella non vuole andare a convivere con Riccardo

Marina e Roberto tenteranno di godersi a pieno la loro nuova vita insieme, mentre Lara si renderà conto di avere problemi finanziari. Nel corso della loro prima apparizione pubblica insieme, Roberto e Marina incontreranno una loro vecchia conoscenza. Avendo bisogno di soldi, Lara farà una proposta a Marina senza però raccontare nulla a Ferri.

Più tardi, le due donne stipuleranno un accordo economico che porterà Lara ad uscire definitivamente dalle loro vite. Riccardo farà molta fatica ad accettare la decisione di Rossella di non convivere con lui. Nel frattempo, quest'ultima riceverà una bruttissima notizia e una lettera che la farà riflettere sul valore della vita. Speranza deciderà di indagare alle spalle del padre sullo stato di salute delle bufale presenti nel caseificio di famiglia. Facendosi aiutare da Mariella, Guido e il fratello Castrese, la giovane andrà di nascosto al caseificio per prelevare di nascosto dei campioni di sangue. Le cose però non andranno secondo i piani. Dopo la fuga di Chiara, Nunzio entrerà in crisi, sempre più convinto di volerla ritrovare a tutti i costi.