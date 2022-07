Sarà una puntata avvincente quella di Un Posto al Sole di venerdì 5 agosto 2022, che chiude la settimana di programmazione. Giunge all'epilogo - ma solo per il momento - la complicata faccenda che riguarda Lara e la sua finta gravidanza, ma in un modo completamente inaspettato. Roberto è all'oscuro di tutto e non sa che Marina ha tramato alle sue spalle. Sono delicati equilibri che potrebbero infrangersi da un momento dall'altro.

Nel frattempo, la fuga di Chiara mette a dura prova i nervi di Nunzio, che non riesce a stare a guardare. Deve fare di tutto per ritrovare la fidanzata e stare con lei, anche se sa che sarà pericoloso per entrambi.

Roberto ingannato da Marina: anticipazioni Un Posto al sole

Marina e Roberto hanno deciso di darsi l'ennesima possibilità ma, come ha ricordato la saggia Giordano, prima o poi c'è sempre qualcosa che ostacola la loro relazione. E avrà ragione anche questa volta. Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Lara ha avuto grossi problemi con il suo piano per arrivare al neonato tanto desiderato.

Lara non poteva immaginare di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di arrivare a fare una proposta spiazzante a Marina, la sua acerrima nemica e rivale in amore. Ma non aveva altra soluzione, non ora e non in queste condizioni.

Una pensierosa Giordano ha riflettuto a lungo sulla proposta disperata di Lara e, alla fine, ha accettato.

Qualcuno però, pagherà un prezzo molto alto. In tutto ciò, Roberto è all'oscuro dei movimenti delle due donne.

Nunzio disposto a tutto per trovare Chiara

Chiara, dopo il discorso di Katia, ha deciso di partire da sola, distruggendo il sogno di ricostruirsi una vita insieme a Nunzio lontano dall'Italia e cambiando identità.

Nunzio ha provato ad accettare la sua scelta razionalmente, ma non con il cuore.

Ama troppo Chiara ed è disposto a tutto pur di ritrovarla, anche se ora non sa più nulla di lei.

Lara esce dalle vite di Marina e Roberto, spoiler Upas

Qualche settimana fa, circolava l'indiscrezione di un addio di Lara. Ora essa che diventa reale, come svelano gli ultimi spoiler. Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Marina ha accettato la proposta di Lara e ha dato i soldi che le servivano.

Tuttavia, tutto ha un prezzo e una malinconica Martinelli deve lasciare per sempre le vite di Marina e Roberto, allontanandosi da Napoli.

Infine, Speranza si farà aiutare da Castrese, Guido e Mariella per prelevare i campioni che servono a dimostrare che le mucche di suo padre Espedito non stanno affatto bene come crede. Sarà un'impresa difficile, ma necessaria per far sì che l'uomo creda nelle capacità da veterinaria della figlia.