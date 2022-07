Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 27 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Micaela vorrebbe partire con un ragazzo da poco conosciuto, piantando in asso nuovamente suo figlio. Manuela, una volta capite le intenzioni della sorella, cercherà di farle cambiare idea per non far soffrire ancora una volta il piccolo Jimmy.

Nunzio, invece, non riuscirà a capacitarsi dell'abbandono di Chiara. Il ragazzo cercherà di mettersi in contatto con lei, per capire le motivazioni del suo gesto.

A Franco, invece, resterà il senso di colpa per non aver avvisato il figlio, nel momento in cui ha visto la ragazza all'aeroporto.

Upas, spoiler del 27/7: Manuela vuole tutelare Jimmy

Nel corso della puntata di Upas del 27 luglio verrà dato spazio alle vicende che vedono coinvolte le sorelle Cirillo. Micaela, sebbene sembrasse avesse ritrovato l'istinto materno, sarà pronta ancora una volta a ferire suo figlio. La ragazza, avendo conosciuto un turista olandese, penserà di seguirlo durante un viaggio. Questa scelta, però, potrebbe spezzare il cuore di Jimmy, dato che la partenza potrebbe coincidere con quella della vacanza a Maratea. Manuela comprenderà che sua sorella sta tramando qualcosa e cercherà di vederci più chiaro.

Nel momento in cui apprenderà che Micaela potrebbe far soffrire ancora suo figlio, si appellerà al suo buon senso. A quanto pare, pur di non ferire il nipotino, la giovane Cirillo potrebbe essere pronta a tutto.

Upas, anticipazioni 27 luglio: Franco si sente in colpa

Secondo le anticipazioni dell'episodio di Upas previsto per il 27 luglio, Nunzio starà piuttosto male, dopo aver capito di essere stato abbandonato da Chiara.

Il ragazzo tenterà di mettersi in contatto con la fidanzata per capire quali siano le sue intenzioni. La giovane, probabilmente ha preferito non coinvolgerlo in una situazione tanto spinosa. Franco tuttavia, vedendo suo figlio soffrire, non potrà far a meno di sentirsi in colpa. Boschi, difatti, ha visto Chiara all'aeroporto e non ha detto nulla al figlio, negandogli la possibilità di poterla fermare.

Upas, trama del 27/7: Speranza adirata con Samuel

Nel corso della puntata di Upas del 27 luglio verrà dato spazio anche a vicende più leggere, come quelle che coinvolgono la famiglia Altieri. Speranza trascorrerà una giornata in compagnia di Samuel presso il caseificio di famiglia. Tuttavia Espedito farà emergere ancora una volta i pregiudizi che nutre nei confronti di sua figlia e in generale del genere femminile, essendo una persona maschilista e retrograda. Speranza, però, finirà per adirarsi con Samuel, colpevole ai suoi occhi di non averla difesa dinanzi al padre.