Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Dopo aver saputo delle minacce rivolte al suocero, Eugenio Nicotera non perderà altro tempo e organizzerà una nuova operazione di polizia: mentre il cerchio si stringerà sempre di più attorno Lello Valsano, Raffaele avrà altri problemi da affrontare: quelli coniugali. Ornella non prenderà bene il fatto che suo marito si sia aperto a confidenze con Elvira anziché con lei.

Problemi ci saranno anche tra Rossella e Riccardo, specie quando lui le farà una proposta spiazzante.

Nunzio e Chiara, nel frattempo, riusciranno a procurarsi dei documenti falsi e quindi si prepareranno a dire addio a tutti i loro cari per fuggire all’estero. Katia, disperata per la partenza del figlio, tenterà il tutto per tutto per evitarla.

Un posto al sole: nuova operazione di polizia di Nicotera contro la camorra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio Nicotera, sfruttando le informazioni del pentito Tregara, si attiverà per organizzare un blitz di polizia atto a ripulire una volta per tutte il clan Argento che sta minacciando Raffaele e la sua famiglia. Franco, pressato dal figlio per via dei documenti falsi, finirà per ritrovarsi nel bel mezzo di un pericoloso scontro. Mentre Marina e Roberto faranno progetti in vista del futuro che li attende, un’arrabbiatissima Lara tornerà a Napoli con l’intenzione di prendersi la sua rivincita su Giordano e Ferri.

Anticipazioni Upas: si stringe il cerchio su Lello, la proposta di Riccardo a Rossella

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole dicono che il cerchio su Lello Valsano si stringerà e le operazioni di Nicotera avanzeranno senza freni. Ma a Palazzo Palladini tirerà un’aria particolarmente tesa, poiché Ornella verrà a sapere che Raffaele ed Elvira sono più vicini di quanto potesse immaginare.

Rossella, nel frattempo, non accoglierà di buon grado la proposta di Riccardo di andare a convivere insieme e questo confonderà il dottore.

Mariella, che da tempo crede che Serena e Angela provino antipatia nei suoi confronti, sarà sul punto di archiviare questo sospetto ma si verificherà un nuovo fraintendimento che porterà la vigilessa a offendersi.

Successivamente la situazione peggiorerà, visto che Serena e Mariella avranno uno scontro dai toni abbastanza forti.

Nunzio e Chiara pronti a dire addio ai propri cari: anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, con i documenti falsi a portata di mano, Chiara e Nunzio inizieranno a fare i bagagli e spacceranno la loro fuga per una gita di piacere. Katia, disperata per l’imminente fuga all’estero del figlio, cercherà di persuaderlo in tutti i modi.

Problemi coniugali in vista per Ornella e Raffaele, poiché la dottoressa resterà ferita quando apprenderà che suo marito ha preferito vuotare il sacco sulle minacce ricevute con Elvira prima che con lei.

Clara, invece, si accingerà a scoprire i risultati del test di maturità, mentre Roberto e Marina faranno ritorno a Napoli e si prepareranno ad affrontare Lara.

Upas, anticipazioni: Manuela gelosa di Susanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per Manuela, che comincerà ad essere sarà gelosa di Susanna, la fidanzata di Niko.

Micaela, nel frattempo, si accingerà a fare dei progetti particolari in vista delle vacanze di famiglia in arrivo.

Katia, non vorrà assolutamente che il figlio si rovini la vita fuggendo all’estero, perciò farà un ultimo tentativo andando a parlare con Chiara.

Roberto, invece, non vorrà saperne di fare a meno di Marina, ma Lara, che non ha alcuna intenzione di mollare l'idea di vendicarsi, avrà in serbo un nuovo losco piano.