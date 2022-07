Nuove avventure per gli abitanti di palazzo Palladini in Un posto al sole. Gli episodi in onda dal 18 al 22 luglio mostreranno un'Ornella arrabbiata con Raffaelel dopo aver scoperto la particolare amicizia che lega il marito a Elvira. I coniugi Giordano saranno ai ferri corti, in quanto il portiere di palazzo Palladini aveva confessato esclusivamente alla madre di Samuel di essere minacciato dalla camorra, mentre alla sua famiglia aveva tenuto del tutto nascosti i suoi problemi. Dopo l'ennesimo riavvicinamento tra Roberto e Marina a Procida, e la dichiarazione d'amore da parte dell'imprenditore alla sua ex moglie, Lara mediterà piani di vendetta.

Sembrano esserci nuovi problemi tra Rossella e Riccardo dopo che i due medici sono tornati a frequentarsi.

Upas, peggiora la situazione tra Raffaele e Ornella

Eugenio ha finalmente scoperto delle minacce che sta subendo Raffaele. Il magistrato è deluso tanto dal suocero quanto dalla moglie Viola per avergli tenuto nascosto un simile segreto. Il rapporto tra Nicotera e la consorte peggiorerà, ma lo stesso si può dire della coppia Raffaele-Ornella. Nelle puntate di Upas dal 18 al 22 luglio, il primario scoprire che Giordano, riguardo le minacce, si è sfogato con Elvira, convincendosi che tra i due si sia creato un rapporto "speciale".

Effettivamente Elvira non ha mai nascosto le sue simpatie per Raffaele, ma quest'ultimo, dopo l'ennesimo bacio scambiatosi con la sommelier, aveva precisato di essere innamorato di sua moglie e di non avere intenzione di tradirla. La crisi in procinto di scoppiare potrebbe far sì che Raffaele e Ornella si allontanino sempre di più; come se non bastasse, il pericolo rappresentato da Lello Valsano non è stato ancora scongiurato.

Possibile scontro tra Mariella e Serena

Riccardo proporrà a Rossella di andare a convivere, ma la ragazza non reagirà nella maniera sperata. Mariella, intanto, inizierà a convincersi che Serena e Angela non la odino realmente, ma un nuovo fraintendimento potrebbe farla tornare sui suoi passi. Secondo le anticipazioni potrebbe esserci presto uno scontro tra la vigilessa e la moglie di Filippo.

Lara su tutte le furie

Dopo l'ennesima dichiarazione d'amore di Roberto a Marina nella splendida cornice di Procida, Lara si irriterà non poco. La femme fatale non tollererà più questo "triangolo amoroso" e coverà sentimenti di vendetta. Al momento non è dato sapere se il bersaglio sarà solo Marina o anche Roberto. Eugenio intanto, allontanatosi sempre di più da Viola, si concentrerà esclusivamente sull'operazione anti camorra. Il suo fine ultimo è fermare Lello Valsano.