Continua su Rai 3 la programmazione della soap opera italiana "Un posto al sole", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, Raffaele racconterà a Viola le minacce subite dalla camorra nell'ultimo periodo e alla fine deciderà di dire tutto a Nicotera, pur essendo preoccupato per le conseguenze che potrà avere questa sua decisione. Inoltre Franco accetterà di aiutare Nunzio e Chiara a lasciare l'Italia, anche se non sarà pienamente d'accordo, mentre aumenteranno le tensioni tra Riccardo e Michele.

Franco decide di aiutare Nunzio

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 4 luglio, Viola scoprirà Raffaele mentre sarà intento a leggere dal computer di Eugenio e a questo punto sarà costretto a rivelarle tutte le minacce subite dalla camorra nell'ultimo periodo. Intanto Nunzio racconterà a Franco l'intenzione di voler fuggire via insieme a Chiara e chiederà all'uomo sostegno per procurarsi dei documenti falsi. Inoltre Guido inviterà Mariella a non invischiarsi nel rapporto di Samuel ed il padre di Speranza, ma la donna si impegnerà per farli incontrare.

Nell'episodio di martedì 5 luglio, Eugenio dialogherà con Tregara e opterà di recarsi a Milano al fine di approfondire le indagini.

Raffaele invece persuaderà Viola a non raccontare nulla al marito e avrebbe l'intenzione di farla vivere a Palazzo insieme ad Antonio. In tutto questo Franco acconsentirà a dare il suo aiuto a Nunzio.

Marina vicina a partire verso Procida

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 luglio, Diego comprenderà che gli inusuali atteggiamenti del padre non sono riconducibili a Elvira.

Intanto Viola deciderà di non dire nulla, anche se sarà difficile per lei continuare a raccontare tante bugie. Inoltre Franco pur comprendendo le ragioni dei due, persuaderà Nunzio e Chiara dal ponderare bene la scelta di andare via dall'Italia. Tra le altre cose, cresceranno i dissapori tra Riccardo e Michele.

Nella puntata di giovedì 7 luglio, Marina sarà vicina a partire alla volta di Procida. Nel frattempo Lara sarà propensa a portare a termine il suo piano, consistente nel fatto di dire a tutti che la gravidanza sta andando avanti senza alcun tipo di problema.

In tutto questo Raffaele sarà sempre più preoccupato perchè si renderà conto che non potrà più tenere nascoste le intimidazioni della criminalità organizzata. Nel frattempo Bianca proverà ad approcciarsi ad Antonello approfittando di un'iniziativa a sfondo ambientale.

Bianca è alle prese con l'amore verso Antonello

In base agli spoiler di venerdì 8 luglio, Raffaele sarà assalito da una forte ansia in quanto ha scelto di rivelare a Nicotera tutta la verità in merito a Valsano. Intanto aumenterà la diffidenza di Lara nei confronti della propria governante Silvana e arriverà al punto di orchestrare un piano contro di lei. Infine la piccola Bianca sarà innamorata del giovane Antonello e si troverà a gestire i propri sentimenti.