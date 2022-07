Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Franco, Angela e Katia saranno molto preoccupati perché arriverà il momento della partenza di Chiara e Nunzio. Poi però ci sarà un colpo di scena e Petrone partirà da sola: tutto ciò cancellerà tutti i progetti di vita di Nunzio. Intanto, Boschi si sentirà in colpa con il figlio per non avergli detto di aver visto Chiara in aeroporto.

Poco dopo, Manuela vorrà dissuadere Micaela dal partire con il fotografo olandese e per proteggere Jimmy dall'ennesima scelta sbagliata della madre, tenterà una mossa azzardata. In pratica, la ragazza si fingerà sua sorella e partirà con Jimmy e Filippo, Serena e i bimbi.

Chiara partirà in solitaria e tutti i progetti di vita di Nunzio svaniranno

Intanto, Manuele leggerà i messaggi sul cellulare di Micaela e poi le chiederà che intenzioni abbia.

Manuela si fingerà Micaela per non dare un altro dispiacere a Jimmy

Intanto, Nunzio non si arrenderà di fronte alla partenza di Chiara e cercherà di mettersi in contatto con lei.

Nel frattempo, Marina tornerà ad avere dubbi sul suo rapporto con Roberto, nel momento in cui incontrerà Fabrizio. Invece, Lara continuerà con i suoi subdoli piani per tenere Ferri vicino a lei.

Poco dopo, Manuela sarà molto in pensiero per Jimmy e quindi si fingerà Micaela per partire insieme a Filippo, Serena e i bimbi.

Infine, tornerà un personaggio di Un posto al sole che era stato messo in disparte nell'ultimo periodo e creerà scompiglio a palazzo Palladini. Allo stesso tempo, quest'ultimo avrà un incontro/scontro con Giulia che era tanto atteso.