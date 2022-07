Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 1 al 5 agosto svelano nuovi colpi di scena. Nello specifico, i prossimi episodi saranno improntati sulle vicende personali di Raffaele ed Ornella. Giordano, difatti, cercherà di riconquistare la fiducia della moglie, dopo che la donna ha scoperto alcuni dettagli sul suo rapporto con Elvira. Tuttavia i tentativi del portiere non andranno a buon fine, dato che la moglie sembrerà piuttosto reticente.

Upas, puntate 1-5 agosto: Raffaele prova ad accorciare le distanze con la moglie

Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda sino al 5 agosto svelano che Raffaele sembrerà determinato a risolvere i problemi con la sua consorte. I due, infatti, hanno sempre avuto un rapporto molto romantico, in cui è regnato il dialogo e la comprenione. Tuttavia i recenti eventi hanno portato la coppia ad avere non poche incomprensioni. In particolar modo la questione delle minacce di Valsano ha posto Raffaele in una delicatissima posizione. Il padre di Diego, difatti, ha preferito aprirsi con Elvira, essendo quest'ultima estranea ai fatti, e magari meno predisposta al pericolo. Ornella, però, una volta scoperto che il consorte ha preferito parlare con la signora Tomei piuttosto che con lei, non ha preso molto bene la questione.

Upas, spoiler al 5/8: Giordano organizza una cena per la moglie

Raffaele deciderà di organizzare qualcosa per stupire sua moglie. L'intento dell'uomo sarebbe di far comprendere ad Ornella quanto la ami e ci tenga a lei. Il padre di Diego programmerà una cena speciale per la donna, nella speranza di farsi perdonare. Nonostante gli ottimi propositi, il processo di riconciliazione della coppia potrebbe chiedere più tempo del previsto.

Ornella, infatti, apparirà distante, tanto da non riuscire ancora a superare le incomprensioni con il marito.

Upas, anticipazioni 1-5 agosto: la dottoressa Bruni in crisi personale

Gli spoiler degli episodi di Upas in onda dal 1 al 5 agosto preannunciano che la dottoressa Bruni non passerà dei bei momenti. La donna, infatti, non riuscirà a perdonare il marito per il fatto di essersi aperto con Elvira.

Tuttavia, la questione potrebbe essere più delicata e profonda di quanto sembri. La crisi di Ornella non sarà certo sentimentale, quanto più personale. La donna inizierà a credere che Raffaele si sia avvicinato ad Elvira perché più attraente ed accomodante di lei. Pertanto la madre di Viola nutrirà dei complessi di inferiorità verso la signora Tomei, fraintendendo l'amicizia che il marito ha con la donna.