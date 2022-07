In questa sessione estiva di calciomercato la Juventus si sta rinforzando con l'arrivo di Di Maria e il ritorno di Pogba. C'è da sciogliere, in casa bianconera, il nodo relativo a De Ligt con il Bayern Monaco, che sta insistendo per portare il difensore olandese in Germania. Il club allenato da Massimiliano Allegri intanto ha l'obiettivo di tornare a vincere lo scudetto dopo due anni nei quali ha dovuto cedere il passo alle milanesi.

Nelle scorse ore Blasting News ha contattato la conduttrice e speaker radiofonica Valentina De Nucci, tifosa della Juventus per parlare di lei e dei bianconeri.

Valentina De Nucci: 'Ho sempre cercato di mostrarmi per come sono'

Descriviti utilizzando tre pregi ed altrettanti difetti.

"Innanzitutto buongiorno e grazie per l’intervista. Per quanto riguarda i tre pregi: creativa, ironica, simpatica. Invece, elencando tre difetti direi permalosa, impulsiva ed anche un po’ impaziente. Un bel tipino accomodante".

Come sei entrata nel mondo dello spettacolo e cosa ti ha spinta a intraprendere questo percorso?

"È nato tutto molto casualmente. Dai social sono nate le prime opportunità ed ho deciso di provarci e coglierle. Cosa mi ha spinto a continuare questo bel percorso? Sicuramente la grande passione che mi tiene stretta e vicina a tutto questo".

Valentina e i social: che rapporto c'è?

"Un bellissimo rapporto. In tutto questo tempo sono riuscita a creare una community affiatata, pulita ed anche divertente, proprio come me. Ho sempre cercato di mostrarmi per come sono, con una spiccata vena ironica, la mia. E devo dire che, ad oggi, tutto ciò mi ha premiata. Cerco, inoltre, di essere il più trasparente possibile con i miei follower che mi seguono con tanto affetto e che si fidano di me".

Come curi il tuo corpo e che messaggi vuoi lanciare attraverso i tuoi scatti?

"Tengo parecchio al mio aspetto fisico quindi cerco di volermi bene, mangiando il più possibile in modo sano (anche se non sempre riesco in toto, siamo umani, questo dobbiamo ricordarcelo), faccio palestra tre volte a settimana e, ultimo ma non meno importante, tengo lontano da me e dalla mia vita chi rompe le scatole.

Sembra banale, ma non lo è affatto. La salute ringrazia. Non c’è un messaggio in particolare che voglio lanciare o veicolare, semplicemente vorrei che le persone, tramite le mie foto, capissero che non bisogna mai vergognarsi di essere se stessi perché la diversità ci fa unici e ci fa amabili per quel che semplicemente siamo".

Valentina parteciperebbe mai ad un reality [VIDEO]? Se sì, quale e perché?

"A dirti il vero, non vado matta per questo tipo di programmi televisivi. Sono anche una persona piuttosto riservata, quindi l’idea di mettermi 'a nudo' davanti tutta l’Italia non è che mi alletti molto, anzi. Mi vedrei maggiormente dalla parte opposta e cioè alla conduzione di non propriamente reality show, più programmi televisivi di varietà".

Sulla Juve: 'Dopo nove anni di successi ci possono stare un paio di stagioni con qualche passaggio a vuoto'

Parlando di calcio come è nata questa passione?

"Da bambina ho sempre amato il calcio, infatti mi ritrovavo molto spesso a giocare a calcetto con i miei amici maschietti e a comprare le figurine dei calciatori Panini Crescendo poi, mi ci sono sempre più avvicinata naturalmente ma anche per amore, ammetto e, così piano piano, mi ci sono avvicinata sempre più consapevolmente in età più adulta sino a diventare poi una mia passione, che mi accompagna nella vita di tutti i giorni".

Tifosa della Juventus che viene da due quarti posti consecutivi dopo nove scudetti di fila. Un tuo pensiero sui bianconeri.

"Dopo nove anni di successi ci può stare che nel corso di un rinnovamento ci siano un paio di stagioni con qualche passaggio a vuoto; ciò nonostante dobbiamo dire che la Juventus nel 2021 ha vinto Coppa Italia e Supercoppa raggiungendo in extremis il quarto posto; quest’ultimo anno ha raggiunto con più facilità il quarto posto in campionato perdendo però le finali di coppa Italia e di Supercoppa.

Insomma, siamo stati presenti e competitivi su più fronti anche se marginalmente rispetto a gli ultimi 9 anni di successi, del resto ci sono state squadre che per più di 10 anni non sono state competitive né per i primi posti in campionato, né partecipando a finali di coppa".

Cosa ti aspetti dal prossimo calciomercato e dalla prossima stagione?

"Ci siamo assicurati grandissimi giocatori di prospettiva, quasi i migliori sulla piazza: Vlahovic e Chiesa, precedentemente. Adesso sono arrivati campioni che hanno ancora da dare come qualità soprattutto: Pogba e Di Maria. Penso che Allegri possa riuscire a tirare fuori il meglio. Speriamo rimanga De Ligt, giovane e leader del futuro a mio parere. Mi spiace per Dybala, ma forse con il suo procuratore qualcosa é andato storto.

Detto tutto ciò, sono propositiva e positiva per questa nuova stagione".

Quali sono i sogni nel cassetto di Valentina?

"Non amo prefissarmi mete o sogni, preferisco assaporare la vita giorno per giorno. Ad oggi vorrei continuare a fare quello che amo, quindi lavorare con la mia creatività, sia in radio che in televisione proprio perché mi piace molto e mi coinvolge al 100%. Un saluto e grazie per questa intervista".