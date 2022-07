Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. L'ufficialità arriva dalla presentazione dei palinsesti ufficiali, avvenuta a fine giugno a Cologno Monzese, e dal listino pubblicato da Publitalia '80 sulla stagione televisiva 2022/2023. Ancora incerto il giorno di messa in onda, ma potrebbe essere martedì o mercoledì.

In autunno su Canale 5 arriva Can Yaman con Viola come il mare

Pochi giorni fa sono stati presentati a Cologno Monzese i palinsesti 2022/2023 dei canali Mediaset. Non si è dato spazio solamente ai programmi televisivi, ma anche alle serie e ai film che verranno trasmessi in prima visione sulle varie reti.

Tra le serie è stata annunciata la messa in onda di una produzione molto attesa dal pubblico, ovvero Viola come il mare, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie arriverà su Canale 5 a partire da settembre, ma per il momento non è stata svelata la data del debutto e il giorno della collocazione nel palinsesto settimanale. Presumibilmente potrebbe andare in onda il martedì o il mercoledì in quanto il prime time del lunedì e venerdì verrà occupato dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, mentre il giovedì sera ci saranno Pio e Amedeo con alcune puntate speciali di Emigratis. Il sabato tornerà Tu si que vales, che tra i giudici vede Maria De Filippi, mentre la domenica spazio a Enrico Papi con Scherzi a parte.

Probabilmente Viola come il mare potrebbe condividere il martedì e il mercoledì sera con le partite della Champions League, visto che Mediaset detiene i diritti televisivi anche per la stagione 2022-2023.

La trama di Viola come il mare è ambientata a Palermo

Così finalmente le fan di Can Yaman avranno modo di vederlo alla prova con la sua prima serie in lingua italiana.

La produzione è ambientata a Palermo e racconta le vicende di Viola (interpretata da Francesca Chillemi), una giornalista che decide di trasferirsi nel capoluogo siciliano per provare a trovare suo padre, che nella vita non ha mai conosciuto.

In città inizia a lavorare per un giornale che si occupa di cronaca nera e grazie alla professione, nel suo cammino, incrocia Francesco (Can Yaman).

Lui è un vice questore e tra i due si instaura un rapporto inizialmente ostile, ma nonostante ciò lei inizia a partecipare alle attività investigative della polizia. Si dimostrerà molto brava anche grazie a una sua dote particolare: Viola, infatti, riesce a capire come sono realmente le persone da alcuni segnali e comportamenti che agli occhi degli altri sono invisibili. Sarà poi suo padre, successivamente, a fare un po' di chiarezza su questo suo dono.