Cresce l'attesa per l'inizio della ventiduesima edizione di Amici. Stando all'informazione che ha fornito la pagina Twitter che durante l'anno pubblica tutte le anticipazioni sulle registrazioni del talent-show, l'esordio dovrebbe avvenire domenica 18 settembre. Nel corso di quella giornata sarà formata la classe 2022/2023 e saranno ufficializzati i sei professori della commissione interna.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Cominciano a trapelare interessanti dettagli sui più amati programmi tv, soprattutto su quelli che torneranno in onda dopo l'estate.

Maria De Filippi sarà tra le prime a rientrare al termine delle vacanze, e lo farà con due trasmissioni che da anni sono nel cuore del pubblico.

Se Uomini e Donne dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre (in queste ore si parla di un possibile rinvio di una settimana rispetto alla "tabella di marcia"), la nuova edizione di Amici potrebbe anticipare ed essere il primo show della bionda conduttrice a tornare dopo la pausa.

Stando all'informazione che ha diffuso una pagina da sempre foriera di anticipazioni sul talent, l'esordio di quest'ultimo dovrebbe avvenire domenica 18 a partire dalle ore 14 circa.

Mediaset, infatti, ha deciso di confermare la "staffetta" con Verissimo nel primo pomeriggio del weekend, soprattutto visti gli ottimi ascolti che entrambi i programmi hanno ottenuto nelle precedente stagione tv contro un "colosso" come la Domenica In di Mara Venier.

Mattia Zenzola ai casting per rientrare ad Amici

In base alle più recenti indiscrezioni, la prima puntata della nuova edizione di Amici andrebbe in onda il 18 settembre ma, se il meccanismo dovesse rimanere invariato rispetto a quello di un anno fa, non dovrebbe essere in diretta.

Fatta eccezione per la finalissima di metà maggio, tutti gli appuntamenti della ventunesima stagione del talent sono stati registrati con qualche giorno d'anticipo rispetto a quando sono stati mostrati al pubblico, anche quelli della fase serale.

Nel giorno del debutto, però, più o meno si sa già cosa accadrà: Maria De Filippi presenterà il cast 2022/2203 e poi chiederà ai professori di scegliere gli allievi che formeranno la nuova classe.

Ogni insegnante potrà annoverare nella propria squadra un numero indefinito di ragazzi, andando anche contro al parere dei colleghi: per entrare nella scuola, infatti, basta il "sì" convinto di un solo docente della commissione interna.

Cambiamenti nel corpo docenti di Amici

Le notizie che i siti hanno riportano in queste settimane sul cast di Amici 22, riguardano sia i professori che gli allievi.

A differenza di quello che pensavano i fan, Mattia Zenzola non dovrebbe avere un banco diretto nella classe 2022/2023. Il ballerino che in primavera ha dovuto abbandonare la scuola per colpa di un infortunio, per rientrare dovrà sostenere e superare i provini come tutti gli altri aspiranti alunni.

Per quanto riguarda gli insegnanti, Maria De Filippi avrebbe confermato quattro della precedente edizione e ne avrebbe salutati due. Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi restano tutor dei cantanti, così come Alessandra Celentano e Raimondo Todaro lo saranno dei ballerini.

Le new entry nel corpo docenti, dunque, dovrebbero essere Arisa (che torna nel ruolo dopo un solo anno di pausa) ed Emanuel Lo: i due sarebbero stati scelti per sostituire le uscenti Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Il debutto di Amici 22, dunque, è previsto per domenica 18 settembre ma già qualche giorno prima potrebbero cominciare a circolare le anticipazioni sulla puntata d'esordio, ovviamente solo se sarà registrata.