Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, la ventiduesima della storia del programma di Maria De Filippi. In questi giorni è stata svelata la data dell'esordio del talent-show, che dunque tornerà in onda domenica 18 settembre con una puntata interamente dedicata alla formazione della classe. La conduttrice, però, in quell'occasione ufficializzerà anche la commissione interna e aggiornerà il pubblico sul futuro di Mattia Zenzola, di recente avvistati ai casting in attesa di conoscere il suo destino nella scuola.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La scuola di Amici sta per riaprire: questa è la notizia che ha reso felici i tanti fan della trasmissione, "orfani" del loro show preferito da circa tre mesi.

Come riportano molti siti d'informazione in queste ore, la prima puntata della ventiduesima edizione del talent è previsto che vada in onda domenica 18 settembre: Mediaset, dunque, ha confermato il format di Maria De Filippi (in "staffetta" con Verissimo di Silvia Toffanin) contro Mara Venier e la sua Domenica In.

Conoscendo il meccanismo del longevo programma di Canale 5, si può ipotizzare che anche la prossima stagione sarà registrata con qualche giorno d'anticipo rispetto a quando verrà mostrata ai telespettatori.

Tra circa un mese, comunque, in rete dovrebbero cominciare a circolare le anticipazioni dell'appuntamento con il quale Amici esordirà sul piccolo schermo dopo le vacanze, quello durante il quale sarà formata la nuova classe.

Attesa per l'annuncio degli allievi di Amici

Domenica 18 settembre, dunque, il pubblico conoscerà gli allievi che animeranno le nuove puntate di Amici, ovvero i cantanti e i ballerini che hanno brillato ai casting che si sono tenuti in estate a Cinecittà.

Come accade ormai da molti anni, anche tra un mese sarà Maria De Filippi a guidare la formazione della classe 2022/2023, chiedendo a ogni professore di scegliere quale talento annoverare nel proprio team.

Restando in tema alunni, notizia di questi giorni è che Mattia Zenzola potrebbe non far parte del cast della prossima stagione del programma di Canale 5.

Anche se Raimondo Todaro gli aveva assicurato che dopo le vacanze avrebbe avuto un banco diretto (come consolazione per aver dovuto abbandonare la scuola a un passo dal serale per un infortunio), pare che non ci sia nulla di scontato nel futuro del giovane.

Alcune pagine di Gossip sostengono che il pugliese abbia dovuto sostenere i provini come tutti gli altri aspiranti allievi, e solo se convincerà gli insegnanti potrà riprendere l'avventura lì da dove è stato costretto a interromperla qualche mese fa.

Novità tra i docenti di Amici

I fan di Amici, però, sono fiduciosi sull'esito positivo dei casting ai quali ha preso parte Mattia nell'ultimo periodo, soprattutto perché nel corpo docenti figura ancora il primo estimatore del ballerino di latinoamericano, Raimondo Todaro.

Come raccontano siti e riviste in queste settimane, Maria De Filippi ha apportato qualche modifica al cast del suo talent-show, e per farlo è partita dai professori.

A occuparsi dei cantanti della scuola, dunque, quest'anno saranno i riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e la rientrante Arisa: quest'ultima prenderà il posto che nelle ultime due stagioni è stato di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda la categoria danza, a insegnare agli alunni saranno la veterana Alessandra Celentano, il riconfermato Todaro e la new entry Emanuel Lo. Il coreografo hip-hop è stato scelto per sostituire Veronica Peparini, che lascia il programma di Canale 5 dopo nove anni per intraprendere nuove strade professionali.