Sebbene sia trascorso più di un anno dalla fine di Amici 20, con un'altra edizione nel mezzo, l'attenzione sui talenti che hanno calcato il palco del talent di Maria De Filippi tra 2020 e il 2021 resta alta. Non solo i percorsi artistici appassionano i fan, ma anche quelli personali. Infatti, durante la prima edizione del programma che per via della pandemia ha visto i giovani vivere all'interno della casetta e quindi a stretto contatto, sono nate diverse coppie. Alcune resistono ancora, ad esempio Giulia Stabile e Sangiovanni, che sono più uniti che mai, mentre altre non sono mai decollate, ad esempio Rosa Di Grazia e Deddy.

Un discorso a parte merita la storia tra Martina Miliddi e Aka7even: i due si sono lasciati mentre erano ancora in gara e la ballerina ha dimostrato interesse per un altro compagno, Raffaele Renda, con il quale ha poi intrapreso una storia che dura tutt'ora. Negli ultimi giorni, però, la presenza di Martina al concerto del suo ex ha fatto mormorare il web. C'è un riavvicinamento in corso?

Aka in concerto: la presenza di Miliddi non passa inosservata

Il caldo agosto 2022 si sta configurando come il mese dei 'triangolo amorosi' per i giovanissimi talenti che hanno calcato il palco di Amici. Mentre Cosmary Fasanelli è stata vista vicina a Nunzio Stancampiano dopo aver rotto con Alex Wyse, un nuovo scenario si presenta per gli appassionati di Gossip e del programma.

Su Twitter, alcuni utenti hanno affermato di aver visto Martina, in compagnia di sua zia, al concerto di Aka7even di Ferragosto. Non solo, ai più attenti non è sfuggito che i due ex fidanzati hanno ripreso a seguirsi sui social.

Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del cantante, ha spesso lasciato un 'like' alle ultimi foto postate da Martina sul suo profilo Instagram.

Questi particolari sono stati sufficienti ai più nostalgici che ancora ricordano con affetto la storia tra danzatrice e cantautore per sperare che ci possa essere un riavvicinamento in corso. Ma cosa c'è di vero? Ultimamente, la ballerina aveva dichiarato ai microfoni di Lorella Cuccarini di essere innamorata di Raffaele, e proprio quest'ultimo è intervenuto per chiarire la situazione.

Raffaele spegne il gossip

Dopo aver aperto il box delle domande sul suo profilo Instagram per interagire con i suoi follower, Renda ha dimostrato che con la sua fidanzata, con cui ormai ha una storia da più di un anno, procede tutto a gonfie vele. Infatti, quando un utente ha chiesto a Raffaele di mostrare delle foto con Martina, lui ha fatto anche di più. Il cantante ha prima mostrato la giovane, fresca di esperienza sul palco di Battiti Live 2022, mentre danzava dietro di lui, e poi si è inquadrato mentre si scambiava un dolce bacio con lei.

Insomma, pare che tra Martina e Aka7even adesso ci siano rapporti più distesi e tranquilli. Pare però evidente, almeno al momento, che il cuore di Martina appartiene a Raffaele.