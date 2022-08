Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dal prossimo settembre 2022, sono in programma episodi che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Vittorio Conti che, in questa nuova stagione della soap opera, sarà alle prese con un nuovo amore.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gloria che, dopo essere finita in carcere, potrà contare sul sostegno e sull'aiuto di sua figlia Stefania, pronta a combattere e lottare per lei.

Vittorio Conti ritrova l'amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Vittorio Conti, arriverà il momento di tirare un sospiro di sollievo, dopo un periodo decisamente turbolento dal punto di vista sentimentale.

Il proprietario del celebre grande magazzino non ha mai superato del tutto la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri e, proprio nel corso della settima stagione, arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il suo passato.

Come svelato dallo stesso Alessandro Tersigni in una recente intervista, per Vittorio Conti arriverà il fatidico momento della svolta dal punto di vista sentimentale.

Un nuovo amore arriverà nella sua vita ma, per il momento, l'attore ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e non ha fornito ancora tanti dettagli in merito a questa nuova donna che farà breccia nel suo cuore.

Gloria finisce in carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione sentimentale per Vittorio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le tormentate vicende di Gloria.

La donna, dopo aver ammesso di aver aiutato una donna ad abortire, si ritroverà costretta a dover scontare la sua pena dietro le sbarre.

Gloria finirà così in carcere e, da quel momento in poi, comincerà il suo calvario. La donna, però, non sarà mai sola dato che potrà contare sul sostegno di sua figlia Stefania. Dopo essersi ritrovate, la giovane venere non ha alcuna intenzione di abbandonare la mamma al suo destino.

Stefania lotta per sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E così, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Stefania trascorrerà tutta l'estate a scrivere un libro, all'interno del quale racconterà la vicenda di sua mamma.

Lo scopo della ragazza sarà quello di far conoscere la storia di Gloria e, in un certo modo, riuscire a smuovere le coscienze di chi di dovere, per far sì che venga scarcerata al più presto.

L'intento di Stefania darà i suoi frutti? Gloria uscirà di prigione in tempi brevi? Lo scopriremo da settembre in poi con le nuove puntate della soap opera Rai.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Il Paradiso 7 su Rai 1

Intanto, l'attesa per tutti i fan e appassionati delle vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, sta per terminare.

La messa in onda della prima puntata, che darà il via ufficialmente a questa settima stagione, è in programma lunedì 12 settembre, come sempre alle 15:55 circa su Rai 1.

La soap con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi tornerà così ad occupare lo slot orario del primo pomeriggio, facendo "sloggiare" la soap spagnola Sei Sorelle che, da settembre in poi, verrà dirottata su Rai Premium, in prime time, con le restanti puntate inedite.