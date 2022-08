La cantante Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, ultimamente è apparsa sempre più magra sui social. Lei stessa ha deciso di svelare, tramite un'intervista al Corriere della Sera, i motivi che l'hanno portata a perdere peso in maniera così drastica. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, Arisa non si è dedicata a sport o diete estreme, nonostante abbia una sorella nutrizionista, ma la sua perdita di peso è dovuta a ben altri motivi. Nella sua intervista la cantante ha ammesso: “Semplicemente ho avuto un'enorme delusione d'amore che mi ha fatto stare molto male, così ho smesso di mangiare.

Prima era l'innamoramento a non farmi mangiare, chiudendomi lo stomaco. Ciò che spesso fa male a volte fa bene, e ora mi piaccio più che a vent'anni”. Parole che denoterebbero un certo orgoglio per il nuovo fisico e una nuova consapevolezza di se stessa.

Senza veli sui social: 'Ora basta, voglio celebrarmi'

Dopo i vari cambi di look, i tagli bizzarri e il suo modo di porsi che farebbe notoriamente discutere, la cantante ha fatto nuovamente parlare di sé apparendo senza veli sui social, esibendo con naturalezza e orgoglio il suo corpo e ottenendo riscontri positivi grazie alla sua spontaneità e naturalezza, doti che i fans le hanno sempre approvato. “Ci sono cose che non farai più. Il tempo passa e nessuno sa come andrà a finire, ma oggi sono io.

Ho smesso con le vergogne e gli interrogativi. Mi voglio celebrare e ringrazio i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Queste sono state state le sue parole a chi aveva messo in discussione alcune sue foto un po' spinte.

Una nuova vita

Ha detto ancora Arisa: “Sono lontana dal periodo in cui sfioravo i 75 chili, anche se ora non mi peso da tanto” riferendosi agli esordi al festival di Sanremo, quando si era fatta conoscere al grande pubblico con la canzone “Sincerità”.

Nella sua intervista ha proseguito dicendo: “Ho sempre seguito il mio stato d'animo. Non bevo alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non mi piace strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate". Parole che Arisa tiene a ribadire, per sottolineare il fatto che una cura del proprio corpo non ha bisogno di diete estreme, ma che basterebbe curare l'alimentazione, mangiando in modo ordinato e sano.

La cantante ha poi sottolineato che ad aiutarla è stata anche la partecipazione al programma “Ballando con le stelle”, trasmissione che ha vinto nel 2021 insieme al ballerino Vito Coppola, con il quale poi ha avuto una storia e nella quale ha fatto molto esercizio fisico. Durante l'intervista Arisa ha detto anche: “Sono una persona positiva, muoio e nasco in continuazione. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti".