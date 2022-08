È tutto pronto per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: il dance show di Rai 1 è in programma per ottobre. Dopo le indiscrezioni sul cast dei concorrenti, è stato divulgato il cast dei maestri professionisti. Da quanto si apprende, ci saranno cinque nuovi ballerini e un addio. Ma le novità non sono finite, perché Rossella Erra (giuria popolare) sarà affiancata da altri due personaggi molto noti.

Le new entry

Come annunciato nei mesi scorsi, Vito Coppola lascerà Ballando con le Stelle. Il ballerino reduce della vittoria con Arisa, è stato ingaggiato per la versione britannica del dance show.

Dunque, l'addio di Coppola è confermato ma non è escluso che nelle prossime edizioni del programma tornerà da Milly Carlucci.

Per quanto riguarda il cast dei professionisti, si parla di cinque nuovi ingressi. In primis, ci sarà il ritorno di Veera Kinnunen: la ballerina torna all'interno del programma dopo un anno di stop causa maternità. Angelo Madonia era entrato nel cast dei professionisti nella terza edizione di Ballando con le Stelle: l'insegnante aveva ballato con Pamela Camassa. Per quanto riguarda le new entry, i telespettatori di Rai 1 potranno ammirare le prodezze di Moreno Porcu. Al cast si aggiunge, Roly Maden: il giovane è un ballerino italiano d'adozione ma di origini cubane. Simone Arena proviene dalla Sicilia mentre Pasquale La Rocca ha vinto per ben due edizioni Ballando con le Stelle in versione irlandese e una belga.

Infine, Simone Casulo ha vinto due mondiali di show dance.

Al momento non sono stati annunciati gli abbinamenti con i concorrenti vip.

Roberta Bruzzone ai saluti finali

A commentare i concorrenti a bordo campo ci sarà Alberto Matano. Roberta Bruzzone invece, lascerà Ballando con le Stelle. Al suo posto, ogni settimana ci sarà un personaggio diverso.

Per quanto riguarda la giuria popolare, Rossella Erra verrà affiancata da due volti molto conosciuti e molto amati: Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Entrambi hanno ricoperto per anni il ruolo di maestri professionisti, ma ora hanno deciso di appendere al chiodo le scarpe di ballo.

I concorrenti di Ballando con le Stelle

Sulla rivista Tv Sorrisi e Canzoni sono stati divulgati i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del dance show.

Milly Carlucci ha deciso di puntare su Alex Di Giorgio: lo sportivo all'ultimo momento ha preso il posto di Nino D'Angelo. Inoltre, scenderanno in pista Iva Zanicchi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Alessandro Egger, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Gabriel Garko, Paola Barale, Dario Cassini, Ema Stokholma, Gabriel Garko e Lorenzo Biagiarelli (compagno di Selvaggia Lucarelli). La presenza di Enrico Montesano è stata confermata, ma sta spaccando l'opinione pubblica.