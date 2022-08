Le puntate di Beautiful stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nella serata di domenica 7 agosto, l’account ufficiale della soap opera degli Stati Uniti ha condiviso un filmato con le anticipazioni di quanto accadrà negli Usa nei prossimi giorni. A tal proposito, il detective Sanchez si recherà dai Forrester, per informarli della morte di Sheila Carter. A quel punto, Steffy sarà sbigottita, Taylor, invece, penserà che la sua famiglia non sia più in pericolo, mentre Brooke non sarà certa del decesso della nemica.

Beautiful, trame Usa: il detective Sanchez dice ai Forrester che Sheila è morta

I prossimi episodi di Beautiful, che verranno trasmessi negli Stati Uniti da lunedì 8 agosto, si preannunciano ricchi di colpi di scena. A tal proposito, uno dei personaggi storici della soap opera morirà. Le indiscrezioni trapelate in rete dal profilo social ufficiale della fiction rivelano che Sheila perderà la vita. Nel video condiviso su Instagram, purtroppo, non vengono forniti ulteriori dettagli in merito alla morte della mamma di Finn. L’unica cosa certa, attualmente, è che il detective Sanchez si recherà all’azienda di moda, per informare i Forrester del decesso di Carter.

Beautiful, puntate Usa: i Forrester increduli per la morte di Sheila

Nel dettaglio, nei pochi secondi del filmato con l’anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, il detective Sanchez troverà nell’ufficio della Forrester Creations, alcuni membri della famiglia. In particolar modo, quando Alex arriverà in azienda, saranno presenti Steffy, Brooke, Finn, Ridge e Taylor.

A quel punto, Sanchez farà capire che Sheila ha perso la vita e ci saranno reazioni diverse da parte dei protagonisti della soap opera. In particolar modo, Hayes vorrà sapere con certezza se Carter è davvero morta. Steffy, invece, chiederà ad Alex se Sheila se ne è andata per sempre e il detective confermerà tale eventualità.

A quel punto, Taylor sarà sollevata perché la nemica è deceduta e, pertanto, la sua famiglia non sarà più in pericolo.

Beautiful, prossime puntate: Brooke non crede che Sheila sia morta

Al contrario, Brooke solleverà dubbi sulla morte di Carter. A tal proposito, Logan rivelerà di non essere certa di quanto accaduto alla nemica della sua famiglia. Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alle cause del decesso della madre di Finn e se sia stata vittima di un incidente o se ci sia sotto dell’altro. Va ricordato, infatti, che già negli anni passati, il personaggio di Sheila era stato dato per morto e poi era riapparso dopo alcuni mesi. Non resta che attendere un po’ di tempo, per scoprire se la famiglia Forrester potrà dormire sonni tranquilli o se Sheila tornerà.