Nel corso dei nuovi presidi di Beautiful, in onda dal 4 al 10 settembre, Justin verrà smascherato e per lui inizieranno i guai. Bill, dopo aver saputo del suo doppio gioco, lo caccerà dall'azienda e dalla sua vita. L'avvocato, a questo punto, andrà da Ridge, al quale proporrà un accordo. Se non lo denuncerà per quanto fatto a Thomas, lui gli rivelerà tutti i segreti di Bill e della Spencer.

Beautiful, anticipazioni: Bill e Liam vengono scarcerati

Le puntate di Beautiful, in onda sino al prossimo 10 settembre, saranno ricche di colpi di scena. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che arriverà finalmente il momento per Liam e Bill di uscire dal carcere.

Non sarà grazie a Justin, ma alla caparbietà di Hope e Thomas. Proprio la figlia di Brooke riuscirà a liberare Thomas dalla gabbia in cui lo aveva rinchiuso Justin e i due correranno alla polizia per mostrare al tenente Baker il video testamento di Vinny, dal quale si intuirà che il ragazzo si è gettato volontariamente sotto l'auto di Liam. Quest'ultimo e il padre Bill, quindi, potranno tornare in libertà.

Bill caccia Justin dopo aver scoperto il suo doppio gioco

Non passerà molto tempo prima che venga fuori quanto combinato da Justin. Sarà proprio Thomas a raccontare a Bill che il suo avvocato, nonché fidato braccio destro, lo ha rinchiuso in gabbia per impedirgli di raccontare la verità sulla morte di Vinny.

Tutto per impadronirsi della Spencer Publications. Bill sarà esterrefatto e furioso con Justin, dopo aver scoperto il tradimento. Arriverà il momento del confronto tra i due uomini. Justin chiederà scusa, ma Bill non ne vorrà sapere di perdonarlo. Spencer lo caccerà dal suo ufficio e dalla sua vita.

Justin propone un patto a Ridge: gli rivelerà tutti i segreti di Bill Spencer?

A questo punto, Justin farà una mossa che sorprenderà e non poco i fan di Beautiful. Lo si vedrà infatti varcare la porta dell'ufficio di Ridge con una proposta davvero inaspettata. Justin infatti, sarà disposto a rivelare tutti i segreti di Bill e dell'aziensa, a patto che Ridge e Thomas rinuncino a denunciarlo per il sequestro.

Sarà una proposta allettante per Ridge, che di certo non nutre simpatia per il magnate. In attesa di scoprire se Ridge accetterà la proposta di Justin, giungono novità anche in merito a Steffy. La ragazza infatti, appena diventata madre del piccolo Hayes, riceverà la proposta di matrimonio di Finn. Questo e molto altro andrà in onda nella settimana che va dal 4 al 10 settembre 2022. L'appuntamento con i nuovi episodi di Beautiful è come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Per chi invece vuole recuperare gli episodi già trasmessi, si ricorda che sono disponibili sul sito Mediaset Play Infinity.