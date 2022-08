Sorprese e imprevisti saranno al centro delle puntate di Beautiful previsti dal 5 al 10 settembre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano segnalano che Bill Spencer deciderà di cacciare Justin Barber dalla sua azienda. Finn, invece, chiederà a Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) di diventare sua moglie.

Beautiful: anticipazioni prossime puntate italiane

Le anticipazioni di Beautiful, inerenti le prossime puntate italiane rivelano che Hope (Annika Noelle) e Thomas penseranno che Liam abbia la coscienza pulita circa l'incidente mortale accorso a Vinny.

Per questo motivo, i due decideranno di avere un confronto con l'ispettore. Purtroppo Baker non apparirà disposto a dare udienza ai due giovani. L'uomo, infatti, avrà le idee chiare sul futuro del giovane Spencer. Per questo motivo, Baker deciderà di spedire il padre di Beth in un carcere di massima sicurezza.

Eric, Brooke e Ridge (Thorsten Kaye) apprenderanno del tradimento di Carter, tanto da rimanerne attoniti. A tal proposito, il patriarca dei Forrester sarà molto deluso dal legale. Nonostante questo, l'uomo deciderà di concedere a Walton una seconda chance per riscattarsi, pregandolo di affiancarlo nella causa di divorzio contro Quinn.

Bill decide di licenziare Justin

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, Liam e Bill saranno liberi grazie ad un video trovato sul cellulare di Thomas.

Brooke, invece, non starà nella pelle quando vedrà Quinn abbandonare la villa di Eric.

Zende scoprirà che Quinn e Carter erano amanti. Inoltre, il giovane apprenderà che Zoe ha deciso di stare lontana per un po' di tempo da Los Angeles. A tal proposito, Paris chiederà a Forrester se nutre un interesse per la modella. Peccato, che Zende abbia occhi solo per lei.

Bill insieme a Katie e Ridge verranno a sapere che Justin aveva posto Thomas in una gabbia per non far sapere alla polizia del suicidio del piccolo spacciatore. L'avvocato, infatti, voleva impossessarsi dell'azienda dopo la reclusione del magnate per tanti anni in carcere. Barber, a questo punto, pregherà Spencer di concedergli il perdono, se quest'ultimo decidesse di licenziarlo.

Finn fa una romantica proposta di matrimonio a Steffy

Allo stesso tempo, Steffy, Thomas, Ridge e Brooke esprimeranno pareri diversi su quello che ha fatto Justin alle spalle di padre e figlio Spencer. A tal proposito, Bill apparirà determinato a cancellare il legale dalla sua esistenza.

Quinn, invece, scoprirà che Eric non ha licenziato Carter ma ha pregato di aiutarlo nella causa di divorzio. Finn farà una romantica proposta di matrimonio a Steffy. Infine Justin avrà intenzione di raccontare i misfatti di Bill.