Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dall'8 al 13 agosto 2022, Paris scoprirà la tresca tra Carter e Quinn. Quest'ultima andrà nel panico e supplicherà la ragazza di mantenere il segreto con Zoe ed Eric. Intanto Liam, ancora in carcere per la morte di Vinny, farà una richiesta inaspettata a Thomas.

Paris scopre la tresca tra Quinn e Carter: trame Beautiful 8-13 agosto

Beautiful va in onda anche nella settimana che precede il Ferragosto con doppi appuntamenti giornalieri. Scorrendo le anticipazioni, si scoprirà che per Quinn e Carter le cose di metteranno male.

Il loro segreto sarà destinato a venire a galla.

Sarà Paris a scoprire che Carter è andato a letto con Quinn e non con Shauna. Quest'ultima ha solo coperto l'amica. Proprio un dialogo tra Shauna e Quinn sulla questione del tradimento verrà origliato di nascosto da Paris. Così la sorella di Zoe verrà a sapere della tresca tra Carter e Fuller.

Quinn nel panico, supplica Paris di mantenere il segreto sul tradimento

Nel frattempo, in Beautiful, Carter chiederà a Zoe di sposarlo. Anche per Quinn le cose sembreranno mettersi bene con Eric, visto che trascorreranno una notte insieme dopo tanto tempo. Sia Carter che Quinn, saranno ancora all'oscuro del fatto che Paris abbia scoperto la verità su di loro.

Intanto proprio Paris minaccerà di rivelare il segreto, nonostante Shauna cerchi di convincerla a non farlo.

Quinn andrà nel panico nel momento in cui Shauna l'avvertirà che Paris avrà scoperto la verità su lei e Carter. Pertanto, la madre di Wyatt andrà da Paris e la supplicherà di non dire nulla, soprattutto a Zoe e Eric. Insomma la giovane Buckingham dovrà mantenere il segreto sul tradimento.

Beautiful, anticipazioni: Liam chiede a Thomas di prendersi cura di Hope

Per convincere Paris a mantenere il segreto con sua sorella, Carter le dirà di essere innamorato di Zoe e che quello accaduto con Quinn, sarà stato solo un momento di debolezza.

In attesa di scoprire cosa deciderà di fare Paris, un'altra vicenda terrà con il fiato sospeso i fan di Beautiful.

È quella che riguarda l'arresto di Liam, in carcere così come il padre Bill, per l'omicidio di Vinny. Ebbene, lo stato mentale di Liam non sarà dei migliori, visto che il giovane avrà timore di non veder crescere le sue figlie. Sarà convinto infatti, di dover passare molti anni in carcere e per questo, farà una richiesta del tutto inaspettata a Thomas. Nello specifico, il giovane Spencer chiederà al suo nemico numero uno, di prendersi cura di Hope e dei bambini finché lui sarà in carcere.