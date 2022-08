Le puntate di Beautiful in onda nel corso di mese di agosto 2022 saranno ricche di accadimenti e colpi di scena. Dopo essere stato arrestato, Liam riceverà in carcere la visita di Thomas. Inaspettatamente, Spencer chiederà al suo 'rivale' di prendersi cura di Hope e dei bambini finché lui rimarrà in cella. Una richiesta che lascerà spiazzato pure il figlio di Ridge. Intanto si farà sempre più complicata la situazione per Quinn e Carter, dopo che Paris avrà scoperto la loro tresca.

Beautiful: Liam e Bill in carcere con l'accusa di aver ucciso Vinny

Il mese di agosto sarà ricco di colpi di scena per gli appassionati di Beautiful. Come ormai annunciato da tempo, la soap tv americana non va in vacanza, anzi. Sino al prossimo 21 agosto, andrà in onda con episodi più lunghi, occupando la fascia oraria lasciata libera da Una vita. Ebbene, nel corso degli episodi in onda proprio dal 15 al 21 agosto, i telespettatori vedranno Liam ancora in carcere per l'omicidio di Vinny. Con lui in cella ci sarà pure il padre Bill. Il tenente Baker infatti, ha arrestato padre e figlio, ritenendoli entrami responsabili della morte di Vinny. In carcere, Liam riceverà la visita di Wyatt, il quale sarà molto preoccupato per lo stato mentale del fratello.

Liam sarà particolarmente sconfortato, visto che avrà timore di non vedere le sue figlie crescere.

Quinn supplica Paris di mantenere il segreto sul tradimento con Carter

Sempre nel corso delle puntate in onda dal 15 di agosto, in Beautiful ci sarà un'altra vicenda che appassionerà e non poco, i fan della soap tv americana. È quella legata al tradimento di Quinn con Carter.

I due, nonostante tutti gli sforzi, non saranno riusciti a mantenere segreta la loro tresca. Paris infatti, avrà origliato una conversazione tra Quinn e Shauna e avrà così scoperto che era la moglie di Eric la donna con cui è andato a letto Carter. Quinn, venuta a sapere che Paris è a conoscenza di tutto, la implorerà di non dire nulla a nessuno.

Paris a sua volta, sarà combattuta sul da farsi ma sembrerà decisa a mantenere il segreto, quando Carter la convincerà del fatto che lui ama solo sua sorella Zoe e che ciò che è successo con Quinn è stato solo un attimo di debolezza.

Liam chiede a Thomas di prendersi cura di Hope: spoiler Beautiful

In attesa di sapere se Paris riuscirà a mantenere il segreto su Quinn e Carter, ci saranno nuovi sviluppi inerenti a Liam. Il giovane riceverà in carcere la visita di Thomas. Quest'ultimo sarà ancora molto arrabbiato con il giovane Spencer, anche se saprà in cuor suo, che la morte di Vinny è stata un incidente. Sarà a questo punto che Liam farà una richiesta del tutto inaspettata al figlio di Ridge.

Gli chiederà infatti di prendersi cura di Hope e dei bambini al suo posto. Liam è convinto di dover passare molti anni in prigione e per questo farà una richiesta così importante proprio a Thomas. Una richiesta che lascerà di stucco, ma che Thomas deciderà di onorare, visto che poco dopo, andrà da Hope dicendole che le starà al suo fianco finché Liam resterà in prigione.