Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap turca. A tal proposito, Demir tenterà di scoprire chi ha diffuso pettegolezzi sul conto di Gulten, provando a salvare l'onore della domestica della tenuta. Nel frattempo, Yilmaz e Zuleyha avranno un confronto, durante il quale la ragazza di Istanbul rivelerà al suo ex compagno di essersi sposata per affetto. Il signor Yaman, inoltre, inizierà a vedere il rivale in amore come una minaccia, oltre che nella vita privata, anche negli affari.

Terra Amara, anticipazioni al 2/9: Demir vuole scoprire chi ha spettegolato su Gulten

Nelle recenti puntate di Terra Amara, Gulten è finita al centro di pettegolezzi, a causa di alcuni atteggiamenti equivoci con Sabahattin. La cameriera della famiglia Yaman si era confidata con il medico, riguardo ai suoi sentimenti per Yilmaz, per conoscere lo stato di salute del giovane di Istanbul, quando era stato ferito. In quell'occasione, Fadik aveva notato la domestica della tenuta, mentre era appartata nella lavanderia con il marito di Sermin. Dopo avere visto anche la sua collega abbracciata a Sabahattin, Fadik aveva messo in giro la voce che Gulten aveva una tresca con il dottore. Le anticipazioni degli episodi della soap turca, che andranno in onda su Canale 5 fino a venerdì 2 settembre, rivelano che Demir tenterà di salvare l'onore di Gulten, provando a capire chi ha sparlato della sua domestica.

Terra Amara, trame al 2/9: Yilmaz e Zuleyha hanno un confronto

Nel frattempo, Yilmaz e Zuleyha riusciranno finalmente ad incontrarsi per parlare del loro rapporto. Dopo essere stati ostacolati da Demir, la coppia riuscirà a vedersi ma, anche in questa occasione, la giovane signora Yaman non potrà parlare liberamente con il suo amato.

A tal proposito, la ragazza di Istanbul verrà ricattata da suo marito e, pertanto, sarà costretta a mentire al suo ex fidanzato. Pertanto, Zuleyha dirà a Yilmaz di essersi sposata per affetto: Akkaya, deluso, tenterà di dimenticare la sua ex, rifugiandosi nel lavoro.

Terra Amara, puntate al 2/9: Demir teme Yilmaz

Yilmaz avrà successo nella sua professione e continuerà a concentrarsi sul lavoro.

Pertanto, Demir inizierà a temere il rivale in amore, anche negli affari. Akkaya fonderà la Camera dell'Industria. Il signor Yaman sarà furioso e cercherà di sapere come ha fatto a diventare ricco e ad avere, in breve tempo, una disponibilità economica così ingente. Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara fino al 2 settembre rivelano che Zuleyha e suo marito si recheranno a una festa e, fra i partecipanti, ci sarà anche Yilmaz. A quel punto, il figlio di Hunkar farà una scenata di gelosia a sua moglie, sospettando che sia ancora innamorata del suo ex fidanzato.