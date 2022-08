Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Yilmaz sarà molto deluso da Zuleyha e soffrirà tantissimo per il suo comportamento. L'uomo per distrarsi si rifugerà nel lavoro.

Nel frattempo, Demir avrà sete di vendetta, da un lato perché il dolore per la morte di Adnan non sarà diminuito per nulla e dall'altro per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre.

Proprio per questi motivi, Demir insieme a Cengaver organizzeranno una trappola per far fuori Yilmaz e Fekeli, ma fortunatamente questi ultimi riusciranno a mettersi in salvo all'ultimo momento.

Yilmaz sarà molto deluso da Zuleyha

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Yilmaz soffrirà tantissimo, in quanto si sentirà tradito e allo stesso tempo deluso per il comportamento della donna che ama, Zuleyha. L'uomo proprio per questo motivo, cercherà di distrarsi e farsi forza rifugiandosi nel lavoro. Nel mentre, la sarta si concentrerà sull'amore per Adnan.

Poco dopo, Demir riceverà la visita di Sakip. In particolare, il gioielliere informerà il marito di Zuleyha della vendita dei gioielli che erano di proprietà di Sermin.

Quest'ultima però proverà a negare di fronte all'evidenza e inscenerà un furto e accuserà Gulten di aver rubato i gioielli.

Demir e Cengaver prepareranno una trappola per eliminare Yilmaz e Fekeli

Successivamente, Demir e Cengaver parleranno della morte di Adnan. In particolare, l'uomovorrà vendicarsi, in primis perché il dolore per la morte di Adnan non sarà passato e poi per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre.

Intanto, Zuleyha cercherà di tenersi impegnata con il cucito. Successivamente, Demir e Cengaver insceneranno una lite per attirare Yilmaz e Fekeli. Questi ultimi ovviamente saranno ignari del piano dei loro nemici e per questo andranno al deposito abbandonato, dove Demir avrà messo una bomba per farli fuori una volta per tutte.

Fekeli e Hunkar proveranno a organizzare una tregua tra i loro figli

Fortunatamente però, Yilmaz e Fekeli riusciranno a scappare all'insaputa di Demir e Cengaver, che li crederanno morti.

Infine, durante una festa di fidanzamento, Zuleyha e Demir resteranno sconvolti nel trovarsi di fronte Yilmaz. I due ex amanti non si stacceranno gli occhi di dosso e Demir temerà che sua moglie ami ancora Yilmaz.

Nel frattempo, Fekeli spiegherà a Hunkar come stanno le cose e i due tenteranno di far riappacificare tra i loro figli, ma Demir non ne vorrà sapere.