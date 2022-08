Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso della stagione televisiva 2022. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla chiusura definitiva della soap opera Una vita.

Novità anche per quanto riguarda il futuro professionale di Barbara d'Urso: la conduttrice partenopea, per questa stagione televisiva, si ritroverà senza programmi in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, così come su Italia 1.

Chiude Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2022 interesserà in primis gli appassionati della soap opera Una Vita.

Dopo svariate stagioni di successo, con ottimi riscontri dal punto di vista auditel, la soap spagnola saluterà per sempre gli spettatori italiani.

Da lunedì 22 agosto riprenderanno le nuove puntate della soap nella consueta fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, che porteranno alla chiusura definitiva.

In patria infatti, complice il costante calo di spettatori che la soap ha registrato nel corso delle stagioni, si è scelto di non mettere in cantiere nuovi episodi e di cancellarla definitivamente dal palinsesto.

La soap Una Vita sostituita da Terra Amara: cambio programmazione Mediaset

Un triste destino che ben presto spetterà anche agli spettatori e appassionati italiani della soap. Le ultime puntate di sempre di Una Vita saranno trasmesse entro il prossimo novembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla serie iberica.

Al posto di Una Vita, verso metà novembre, dovrebbe arrivare la soap Terra Amara, che questa estate ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 ottenendo ottimi riscontri dal punto di vista auditel, tanto da essere candidata a diventare la nuova soap che farà da traino all'appuntamento con Uomini e donne per la stagione 2022/2023.

Il cambio programmazione Mediaset di questa annata interesserà anche la conduttrice Barbara d'Urso.

Barbara d'Urso fuori dal prime time: cambio programmazione Mediaset 2022

Da sempre sulla cresta dell'onda con le sue numerose trasmissioni, già dalla scorsa stagione Barbara d'Urso ha subito un notevole e netto ridimensionamento.

Le sue trasmissioni domenicali sono state cancellate dalla rete ammiraglia Mediaset, anche se poi è tornata in onda con una nuova edizione de La Pupa e il Secchione trasmessa su Italia 1.

Ebbene, per la stagione 2022 del Biscione Barbara d'Urso non avrà alcun nuovo impegno in prime time. Come spiegato da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, la conduttrice partenopea non condurrà una nuova edizione de La Pupa e il secchione e non ci saranno neppure altri impegni in prime time.

Al momento, quindi, resta confermata soltanto al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale che tornerà in onda da lunedì 5 settembre alle 17:25 circa.