Mediaset fa chiarezza su Viola come il mare, l'attesissima fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, destinata alla prima serata di Canale 5.

Dopo essere stata annunciata per la passata stagione televisiva, i vertici del Biscione hanno scelto di rimandarla a questo autunno e, dal prossimo settembre, saranno finalmente trasmesse le sei puntate della prima stagione.

Tuttavia, rispetto alle indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni, Mediaset ha fatto sapere che la fiction non andrà in onda di mercoledì sera.

L'atteso debutto di Can Yaman con Viola come il mare su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare è tra i più attesi della prossima stagione televisiva. La fiction segnerà il ritorno in tv di Can Yaman, a distanza di un po' di tempo dal suo ultimo lavoro trasmesso nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

E, in questa nuova avventura, Can reciterà per la prima volta in italiano, affiancato da una partener giovane e brillante che ha già conquistato il pubblico delle serie televisive.

Trattasi di Francesca Chillemi, già super-star della fiction Che Dio ci aiuti, e adesso pronta a sbarcare anche sugli schermi di Canale 5 con questa nuova serie che la vedrà protagonista indiscussa e assoluta al fianco del divo turco.

Mediaset fa chiarezza sul debutto della fiction Viola come il mare

Ma quando andranno in onda le sei puntate di Viola come il mare su Canale 5? E' questa la domanda che si pongono i tantissimi fan, curiosi di rivedere all'opera il loro beniamino Can Yaman.

In queste settimane sono circolate un po' di indiscrezioni circa la data e il giorno di messa in onda della fiction.

Si vociferava che, la prima puntata di Viola come il mare, fosse in programma mercoledì 14 settembre in prime time su Canale 5, ma così non sarà.

Mediaset, infatti, ha scelto di fare chiarezza ed ha svelato quella che sarà la programmazione ufficiale della nuova serie televisiva in onda per sei settimane in tv.

Ecco quando va in onda la prima puntata di Viola come il mare con Can Yaman

La prima puntata della nuova fiction con Can Yaman è in programma venerdì 30 settembre su Canale 5: sarà questa, quindi, la collocazione definitiva di Viola come il mare nel corso delle sei settimane di messa in onda televisiva.

La fiction andrà in onda fino a fine ottobre e potrà essere vista non solo in televisione ma anche in streaming online sul portale gratuito Mediaset, di cui è possibile scaricare anche l'app per vedere le puntate da cellulare o computer.

Al venerdì sera, quindi, Can Yaman e Francesca Chillemi avranno il compito di sfidare la nuova edizione di Tale e Quale Show, il seguitissimo varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.