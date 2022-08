In quali rapporti sono Cecilia Rodriguez e la suocera Carla Merz? Dopo alcuni pettegolezzi di Gossip che volevano la madre di Ignazio Moser in rapporti idilliaci con la nuora argentina, nei giorni scorsi è stata pubblicata su Instagram la prima foto assoluta delle due donne insieme. Questo scatto da parte di Ignazio (e poi condiviso anche da Cecilia) mette a tacere le voci di presunti dissapori fra nuora e suocera.

I rumor

In questa estate Francesco Moser e Carla Merz hanno deciso di ufficializzare il divorzio. I due coniugi erano di fatto separati da molti anni, ma non avevano mai firmato le carte del divorzio.

Stando ad alcuni rumor non confermati, la donna non avrebbe particolarmente condiviso la scelta del figlio Ignazio di entrare nel mondo dello spettacolo e non non avrebbe mai tollerato la presenza della famiglia Rodriguez. In particolare - stando alle voci - la signora Carla, essendo una donna molto riservata, non avrebbe mai digerito la frequente presenza di paparazzi fuori dalla casa per fotografare Cecilia Rodriguez in trasferta in Trentino.

Di conseguenza, alcune testate di gossip avevano parlato di un rapporto poco idilliaco tra Cecilia Rodriguez e la suocera Carla, facendo notare l'assenza di foto sui social delle due donne insieme.

Pubblicata una foto di Cecilia e Carla insieme

Finora la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aveva scelto il silenzio sulla questione.

Ma proprio nel weekend appena trascorso Ignazio ha pubblicato sul proprio account Instagram - nella sezione delle stories - uno scatto che ritrae la sua mamma in compagnia della fidanzata Cecilia. Le due donne sono sedute allo stesso tavolo durante un pasto e appaiono complici e sorridenti. Lo stesso Ignazio ha scritto nella didascalia "La Cechunita e la Carlina".

La foto pubblicata dal 30enne, è stata poi ricondivisa anche da Cecilia nelle proprie storie di Instagram. Una foto che in qualche modo mette quindi a tacere le voci riguardanti i presunti dissapori con la suocera.

Ignazio e Cecilia sarebbero pronti a mettere su famiglia insieme

Se il matrimonio tra Carla Merz e Francesco Moser è giunto al capolinea, invece il rapporto fra Ignazio e Cecilia Rodriguez sembra proseguire a gonfie vele, tanto che i due hanno acquistato una casa nel centro di Milano.

In una recente intervista, la coppia ha confidato di essere pronta a mettere su famiglia insieme, anche se per ora non parlano di nozze.

Ignazio Moser e la sua fidanzata si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nell'autunno del 2017 e la loro relazione va avanti da quasi cinque anni.