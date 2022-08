Come finisce Terra Amara su Canale 5? La soap opera turca continua ad appassionare il pubblico e, le anticipazioni sul finale, rivelano che per Zuleyha arriverà l'ennesimo colpo di scena da affrontare.

Ancora una volta, infatti, la protagonista della soap farà i conti con un doloroso lutto che segnerà per sempre la sua vita.

Situazione diversa, invece, per Fikret: nel finale della soap opera per lui arriverà il momento di coronare il suo sogno d'amore.

L'ennesima tragedia sconvolge Zuleyha: ecco come finisce Terra Amara

Le anticipazioni turche su come finisce Terra Amara rivelano che Zuleyha, dopo aver superato la morte di Demir e quella di Yilmaz, deciderà di dare una svolta alla sua vita insieme ad Hakan.

Eppure quella che sembrava essere una storia d'amore destinata a durare a lungo, si ritroverà a doversi scontrare con l'amara verità dei fatti.

Per Zuleyha, infatti, arriverà l'ennesima batosta che la segnerà profondamente: Hakan verrà assassinato e per lui non ci sarà nulla da fare.

La morte dell'uomo spingerà la protagonista a cercare gli assassini del suo amato e, dopo un'attenta indagine, riuscirà finalmente a far sì che Betul e Abdulkadir vengano consegnati nelle mani della giustizia per scontare la loro pena in galera.

Zuleyha si ritrova vedova e sola: anticipazioni Terra Amara finale di sempre

Questo ennesimo lutto, però, segnerà profondamente la vita di Zuleyha. Le anticipazioni sul finale di Terra Amara rivelano che, dopo la morte di Hakan, la donna deciderà di chiudere la porta del suo cuore.

La donna si ritroverà vedova, sola e questa sarà la sua condizione fino alla fine dei suoi giorni. Dopo tutte le batoste ricevute, Zuleyha preferirà non concentrarsi su nessun altro nuovo amore: il suo obiettivo sarà quello di dedicarsi solo ed esclusivamente ai suoi figli.

Intende prendersi cura di loro e, al tempo stesso, impegnarsi anche in opere di carità nei confronti di tutta la comunità.

Proprio grazie a questo sua bontà d'animo, Zuleyha riuscirà a diventare una delle donne più stimate di Cukurova.

Il matrimonio di Fikret: ecco come finisce Terra Amara su Canale 5

Le anticipazioni su come finisce Terra Amara rivelano che ci sarà spazio anche per un momento di gioia, che rischierà di trasformarsi in una tragedia.

Il protagonista sarà Fikret, il quale maturerà la decisione di convolare a nozze con Zeynep.

Per i due ragazzi arriverà il momento di celebrare la loro unione, ma qualcosa andrà storto. Durante l'attesa cerimonia farà irruzione Vahap che, con delle armi, cercherà in tutti i modi di rovinare il giorno più bello della coppia.

Quella che poteva essere una tragedia, con la morte di tutti gli invitati, riuscirà a essere sventata e alla fine il matrimonio andrà avanti senza interferenze.