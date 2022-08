Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Dos Vidas (Un altro domani), nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Carmen subirà un'aggressione e, a causa di ciò, Francisco deciderà che la donna da questo momento in poi debba essere sorvegliata 24 ore su 24. Inoltre, l'uomo deciderà di affidare a Kiros questo incarico delicato.

Nel mentre, la colonia di Rio Muni verrà scossa da un atto vandalico compiuto da un misterioso uomo.

Entrando nello specifico della vicenda, durante la notte una persona lancerà una pietra contro la finestra della casa dei Velez de Guevara.

Poco dopo, Julia riceverà la notizia che un'importante rivista di arredamento ha deciso di voler fare un reportage sulla sua attività. La giovane donna e il suo team saranno entusiasti, in quanto se andrà tutto bene con il giornalista e il reportage verrà pubblicato ci sarà tanta pubblicità per il negozio.

Infine, Carmen rifiuterà categoricamente di fidanzarsi con Victor. Il tutto con grande disappunto di Francisco e Patricia.

Francisco affiderà a Kiros la sorveglianza h24 di Carmen

Inoltre, l'uomo deciderà di affidare a Kiros questo incarico delicato. Intanto, Julia sarà molto insofferente nei confronti di Diana.

Una rivista di arredamento vorrà fare un reportage sull'attività di Julia

Carmen respingerà la proposta di Victor di fidanzarsi con lei

