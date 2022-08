In occasione della prima registrazione di Uomini e donne sono state svelate le troniste della stagione 2022/2023. Dopo la delusione di non essere stata scelta da Matteo Ranieri, Federica Aversano ha ricevuto la possibilità di trovare l'amore all'interno del dating show di Maria De Filippi. La 28enne sogna di trovare un uomo con cui mettere su famiglia una volta uscita dal programma.

Da ex corteggiatrice a tronista

Il 30 agosto i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati negli studi Mediaset.

Di conseguenza, sono state svelate le prime due troniste della stagione 2022/2023.

Oltre a Lavinia (26enne romana), ci sarà sulla poltrona rossa Federica Aversano. La giovane nel video di presentazione ha messo subito in chiaro alcune cose: "Ho 28 anni e sono mamma di un bellissimo bambino di 2 anni e mezzo". La nuova protagonista del dating show di Canale 5 ha precisato di non cercare un padre per suo figlio, poiché c'è già. Federica da tre anni a questa parte non è riuscita a trovare l'amore, per questo ha delle aspettative molte alte dalla partecipazione a Uomini e Donne come tronista: "Spero arrivi il mio per sempre. Io ci credo...".

Le caratteristiche dell'uomo ideale di Federica

Nel video di presentazione ufficiale, Federica Aversano ha raccontato che alcuni telespettatori e futuri corteggiatori caratterialmente hanno già imparata a conoscerla: "Dicono che sono antipatica, è vero".

La 28enne ha ammesso di non farsi alcun problema del giudizio delle altre persone. Tra i difetti del suo carattere, la nuova tronista ha confidato che quando perde le staffe diventa una iena. Tuttavia, Federica si è descritta come una ragazza buona e leale ma non fessa.

Il suo uomo ideale deve essere simpatico e farla ridere spesso.

Al tempo stesso, non deve essere sdolcinato ma deve saperla ricoprire di attenzioni: "Un mazzo di fiori lo apprezzo volentieri". Nella sua descrizione, Aversano ha reso noto di aver perso il papà a 8 anni, quindi spera di trovare un uomo che sia protettivo: "Voglio un compagno che condivida con me tutto e che non scappi al terzo caffè".

Anticipazioni registrazione 30/08

In merito alla prima registrazione di Uomini e Donne, le anticipazioni parlano di Federica Aversano e Riccardo Guarnieri protagonisti. I due si sono conosciuti nella precedente stagione del dating show, quando lei corteggiava Matteo Ranieri.

Il cavaliere pugliese dopo aver visto il video di presentazione della 28enne ha chiesto a Maria De Filippi di poter ballare con la tronista. Una volta accettata la richiesta di Guarnieri, Riccardo e Federica si sono concessi un ballo al centro dello studio. In passato, Aversano aveva ammesso di trovare il 40enne pugliese un uomo affascinante.