Il Grande Fratello Vip 7 dovrebbe partire a metà settembre in prima serata su Canale 5 e molti fan del reality show sui social vorrebbero il ritorno di Giacomo Urtis nella casa più spiata d'Italia. Il chirurgo dei vip è intervenuto sulla questione in un'intervista a Novella 2000, spiegando di essere un probabile assente nel cast di quest'anno e di non essere stato nemmeno contattato dalla produzione. L'ex gieffino Urtis ha, però, confidato che se dovesse entrare di nuovo nella casa di Cinecittà, lo farebbe in compagnia di Pamela Prati, perché si riterrebbe in grado di farle capire l'importanza di rimanere in gioco.

La showgirl nata a Ozieri, infatti, si ritirò dalla prima edizione del GF Vip, essendosi trovata in forte difficoltà.

Le parole di Urtis su un'ipotetica partecipazione con Prati al GF Vip 7

"Mi piacerebbe entrare in coppia anche stavolta, casomai con Pamela Prati" ha esordito così Giacomo Urtis, confidando con quale personaggio noto avrebbe voluto partecipare al GF Vip 7 se avesse ricevuto la proposta degli autori. "Siamo entrambi sardi e soprattutto saprei come calmarla" ha poi spiegato il chirurgo dei vip classe 1977 riguardo a come si comporterebbe con l'ex star de Il Bagaglino classe 1958 all'interno della casa più spiata d'Italia. "Questa volta sarei capace di convincerla a restare in Casa con tutti gli altri concorrenti" ha inoltre aggiunto Urtis, pensando a un’ipotetica partecipazione con Prati al Grande Fratello Vip 7.

"Adesso stiamo fantasticando, però non si può mai sapere" ha infine chiosato l'ex gieffino di origini sarde, facendo intuire di essere aperto a qualsiasi avvenimento che potrebbe coinvolgerlo all'interno del reality show di Mediaset.

Giacomo Urtis e il progetto radiofonico in cantiere con le sorelle Selassié

Nel corso dell'intervista a Novella 2000, Giacomo Urtis ha raccontato di aver stretto un rapporto d'amicizia con le sorelle Lulù, Clarissa e Jessica Selassié nella casa del GF Vip 6 e di essere stato accanto a loro anche nei momenti più complicati.

Il chirurgo dei vip nato a Caracas il 28 settembre 1977 ha inoltre svelato di essere particolarmente affezionato a Clarissa, essendo stata la prima delle tre sorelle a essere stata eliminata dal reality show di Canale 5. Urtis si è poi espresso in modo piuttosto positivo sul trionfo di Jessica al Grande Fratello Vip 6, poiché è rimasto colpito dalla sua semplicità.

L'ex gieffino di origini sarde ha infine confidato di voler intraprendere dei progetti lontani dalla televisione con le sorelle Selassié: "Il mio sogno è fare radio con tutte e tre, sono sicuro che saprebbero catturare l'attenzione degli ascoltatori".