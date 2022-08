Giusy Buscemi è stata intervistata, nei giorni scorsi, dal settimanale "Di Più Tv": l'attrice siciliana ha parlato della nascita del suo terzogenito Elia Maria e del suo ritorno sugli schermi televisivi nella settima stagione di "Un passo dal cielo", nel ruolo di Manuela Nappi.

Ad annunciare nelle settimane scorse di essere diventata madre per la terza volta era stata proprio l'attrice, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove aveva scritto: "Con grande gioia vi annuncio che il 31 luglio è venuto alla luce Elia Maria. Che dono immenso la vita".

Giusy Buscemi aveva già due figli, Caterina Maria di 4 anni e Pietro Maria di 3, nati dal matrimonio con il regista Jan Maria Michelini.

Giusy Buscemi: 'La fede è un valore per me, ma lo è anche per mio marito'

Giusy Buscemi ha spiegato che la scelta di dare a tutti e tre i suoi figli il secondo nome di Maria, non è stata casuale: "È una benedizione speciale che Jan e io abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna, di cui siamo devoti. La fede è un valore per me, ma lo è anche per mio marito, il cui nome completo è Jan Maria. La vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono più grande".

All'apice della popolarità, l'attrice ha rinunciato a diverse offerte pur di costruire la famiglia che ha sempre desiderato, convinta che prima o poi sarebbe tornata a recitare, a tal riguardo Buscemi ha dichiarato: "Non ho rimpianti, rifarei tutto, anche se non è sempre stato semplice".

Poi ha aggiunto: "L'atmosfera che si respira sul set e l'adrenalina che si prova davanti alle telecamere mi sono mancate".

Buscemi: 'Ho rinunciato a progetti importanti, ma va bene così'

Giusy Buscemi, sempre durante l'intervista, ha regalato importanti rivelazioni: "Ho rinunciato a progetti importanti, ma va bene così. Ho sempre pensato che se quella di attrice era la mia strada, avrei avuto modo di ricominciare prima o poi e così è stato, al momento giusto".

L'attrice nata a Mazara del Vallo in Sicilia, ben presto dovrà tornare sul set e non avrà molto tempo per godersi la maternità: Buscemi, infatti, tornerà a vestire i panni di Manuela Nappi, sorella del commissario Vincenzo nella fiction "Un passo dal cielo". Nella settima stagione, però, ci saranno importanti cambiamenti, tanto che l'attrice diventerà la nuova protagonista della serie.

Giusy Buscemi torna sul set

Nella settima stagione di "Un passo dal cielo" Giusy Buscemi prenderà il posto di protagonista che era finora di Daniele Liotti. L'attore romano ha interpretato Francesco Neri, capo della Forestale, ma recentemente ha abbandonato il cast della serie, lasciando così a Buscemi il ruolo del personaggio principale.

Alla fine dell'intervista l'attrice siciliana ha raccontato di come ha conosciuto suo marito Jan Maria Michelini: "Non ho mai amato nessuno come lui. Lavorando insieme abbiamo capito che ci legava molto altro rispetto all'amicizia e alla stima professionale".