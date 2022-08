L'appuntamento con Grand Hotel 3 prosegue in prime time e, le anticipazioni della quinta puntata in programma il 19 agosto 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Tante le sorprese nel corso dei due nuovi episodi che andranno in onda su Canale 5: spazio in primis alle vicende di Andres che, in questo quinto appuntamento con la fiction, si ritroverà a fare i conti con una severissima condanna.

Alicia in forte crisi: anticipazioni Grand Hotel 3 quinta puntata 19 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata di Grand Hotel 3 in programma venerdì 19 agosto 2022 in prime time su Canale 5, rivelano che Alicia si ritroverà a vivere dei veri e propri momenti di inferno.

La donna, infatti, si renderà conto del fatto che il suo matrimonio con Diego è un vero e proprio inferno: le cose tra i due non vanno affatto bene e, questa situazione di ostilità con suo marito, non farà altro che renderla nervosa e finirà per metterla seriamente in crisi.

Come se non bastasse, Alicia si ritroverà a vivere anche un'altra situazione che la metterà in profonda crisi: non sa se denunciare o meno sua mamma per l'omicidio della Velledur.

Intanto Maite e Julio, assieme ad Alicia, proveranno a fare in modo che Andres non venga condannato a morte.

Andres viene condannato a morte: anticipazioni Grand Hotel 3 del 19 agosto

E poi ancora, le anticipazioni di questa quinta puntata di Grand Hotel 3 in programma venerdì prossimo in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Andres arriverà il verdetto finale.

L'uomo finirà nei guai e verrà condannato a morte definitivamente: Ayala, però, avrà un piano per far sì che questo triste destino possa essere evitato mentre Julio non farà altro che stare in pena per il suo amico e per Alicia.

Intanto Laura si convincerà sempre più del fatto di voler avere un figlio da Javier: peccato, però, che lui non sia per niente d'accordo e queste richieste della moglie, non faranno altro che accentuare i dubbi di suo marito.

Intanto Alfredo vuole scoprire se Sofia tradisce suo figlio.

Si avvicina il gran finale di Grand Hotel 3 su Canale 5

Insomma una quinta puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di Grand Hotel 3 che, a questo punto, attendono con trepidazione la messa in onda delle ultime puntate su Canale 5.

In queste settimane, la fiction spagnola ha conquistato l'attenzione di circa un milione e mezzo di spettatori in prime time, riuscendo a portarsi a casa una soglia compresa tra l'11 e il 12% di share.

Numeri abbastanza positivi per un prime time estivo di Canale 5 anche se, ad avere la meglio dal punto di vista auditel, sono state le proposte di Rai 1 che hanno totalizzato anche il 16-18% di share nei venerdì sera estivi.