Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il 3 agosto, infatti, Chi ha ufficializzato il primo concorrente: si tratta di Giovanni Ciacci, lo stylist che nella casa parlerà anche della sua sieropositività e di quanto non sia più un tabù. In rete, invece, si è diffusa la notizia secondo la quale sarebbero saltate all'ultimo le trattative con Nicolò Pirlo: il figlio del campione Andrea si sarebbe tirato indietro a un passo dalla firma.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà il prossimo 19 settembre, ma già si conosce il nome di un concorrente.

A distanza di circa un mese e mezzo dal debutto su Canale 5, è stata ufficializzata la presenza nel cast di Giovanni Ciacci. A svelare la partecipazione dello stylist al reality Mediaset, è stata la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, nonché presentatore del programma in questione.

Il futuro vippone ha anticipato il suo ingresso nella casa dopo l'estate e ha parlato per la prima volta di una malattia che ha contratto da poco. Ha infatti raccontato di essere sieropositivo e di voler approfondire l'argomento proprio tra le mura della casa di Cinecittà, sia per sensibilizzare i compagni d'avventura che tutto il pubblico.

Chi ha rifiutato il Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci parteciperà al Grande Fratello Vip 7 e lo farà per portare un messaggio di uguaglianza.

Il nome dello stylist è nuovo e non era mai stato accostato al cast della prossima edizione sino a ora. Come ha anticipato Alfonso Signorini in una recente intervista, i personaggi che faranno più discutere all'interno della casa non sono ancora stati svelati.

Per una celebrità che conferma il suo imminente ingresso tra le mura di Cinecittà, ce n'è un'altra che in queste ore è finita al centro dell'attenzione mediatica per un improvviso dietrofront.

Secondo alcune indiscrezioni Nicolò Pirlo sarebbe stato vicinissimo al ruolo di concorrente del reality Mediaset (tant'è che l'indizio sul pallone da calcio pubblicato dal conduttore sui social era riferito proprio a lui e non a Diego Armando Maradona Jr, come tanti dicevano), ma all'ultimo avrebbe avuto un ripensamento.

Il figlio del campione del mondo Andrea avrebbe preferito intraprendere una carriera nel mondo della moda rinunciando, almeno per il momento, al debutto in televisione.

Incendio nei pressi degli studi del Grande Fratello Vip

Un'altra notizia che è circolata in questi giorni sul prossimo Grande Fratello Vi, è più seria ed ha messo in allarme gli addetti ai lavori.

All'inizio di questa settimana, infatti, all'interno degli studi che ospitano anche la casa è divampato un incendio che ha distrutto vari set, sia cinematografici che televisivi.

Fortunatamente l'abitazione, che tra un mese e mezzo accoglierà i nuovi concorrenti del reality show, non è stata intaccata dalle fiamme anche grazie alla tempestività dei vigili del fuoco di Roma.

Il conto alla rovescia, dunque, è ufficialmente partito: lunedì 19 settembre andrà in onda la prima puntata del GF Vip 7 (la data potrebbe cambiare in base alle esigenze della rete), quella in cui saranno presentati tutti i protagonisti di quest'anno.

Secondo i rumor, i vipponi dovrebbero essere circa venti all'esordio ma, visto che quella che sta per cominciare potrebbe essere la stagione più lunga della storia del programma, si sa già che gli ingressi andranno avanti nei mesi successivi, anche dopo le festività.