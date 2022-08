Il Paradiso delle signore 7 sta per riaprire i battenti su Rai 1. La soap opera del pomeriggio tornerà in onda dal 12 settembre e, le nuove anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sull'arrivo della contessa Adelaide all'interno del magazzino, la quale rischierà di creare un vero e proprio caos. E, tra coloro che si ritroveranno a perdere le staffe nei confronti della contessa, ci sarà anche Agnese.

Adelaide pronta a vendicarsi: anticipazioni settembre de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per i nuovi intrighi che avranno come protagonista la contessa Adelaide, la quale dopo aver soffiato le quote del negozio ad Umberto Guarnieri, si ritroverà a gestirlo assieme a Vittorio Conti.

Una presenza che non passerà affatto inosservata, dato che la contessa metterà piede all'interno del magazzino con uno scopo ben preciso: quello di rovinare Umberto e farla pagare anche alla sua nuova fidanzata, Flora Ravasi.

Ecco perché, la contessa, sarà intenzionata a far licenziare a tutti i costi la giovane Flora e, in tal modo, farle perdere il posto di lavoro come stilista.

Agnese perde le staffe con Adelaide: nuove anticipazioni de Il Paradiso 7 (Video)

Ma le anticipazioni tratte dal promo ufficiale de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che la contessa si ritroverà ai ferri corti anche con un altro volto storico del grande magazzino.

Trattasi di Agnese, tra i volti maggiormente preziosi che popolano la celebre sartoria del negozio.

In queste nuove puntate previste da settembre in poi su Rai 1, Agnese perderà le staffe nei confronti di Adelaide e le due donne si ritroveranno così ai ferri corti.

"Ho bisogno di lavorare per vivere, ma la mia dignità non è in vendita": sono queste le parole che, con tanta rabbia, Agnese pronuncerà nei confronti dell'astuta contessa Adelaide.

Ma, per quale motivo, le due donne si ritroveranno ai ferri corti e sul piede di guerra? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana.

L'incontro tra la new entry Matilde e Vittorio Conti: anticipazioni settembre de Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso 7 rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di una new entry.

Trattasi di Matilde Frigerio, moglie di Tancredi di Sant'Erasmo, la quale metterà piede a Milano per cambiare aria dopo un periodo di crisi che sta attraversando con suo marito.

E, una delle prime persone che Matilde incontrerà a Milano, sarà Vittorio Conti, col quale poi si ritroverà a collaborare insieme per la gestione del Paradiso.