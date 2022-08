I nuovi retroscena de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, per Vittorio Conti, potrebbe essere giunto il momento di un nuovo amore.

Il celebre proprietario del grande magazzino, nel corso delle ultime stagioni della soap, ha sofferto moltissimo per la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri ma, adesso, sarebbe ormai pronto a dare una svolta importante alla sua vita sentimentale.

Il suo cuore, infatti, potrebbe tornare a battere per la new entry Matilde, moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, col quale sta vivendo un periodo di profonda crisi.

Matilde scappa dal marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, tra le new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore 7 spicca il nome di Matilde Frigerio. La cognata di Marco, nonché moglie di suo fratello Tancredi, arriverà in città dopo che le cose con suo marito non andranno più nel migliore dei modi.

Tancredi, infatti, vorrebbe che sua moglie si concentrasse solo ed esclusivamente sulla cura della casa e in generale alla famiglia, scatenando l'ira della donna, la quale deciderà di assentarsi per un po' di tempo e di trasferirsi a Milano, così da far visita a Marco, con il quale ha un rapporto speciale.

La sua presenza, però, non passerà inosservata agli occhi della contessa che, diventata nuova socia del grande magazzino, deciderà di sfruttare la sua esperienza nel campo imprenditoriale, per renderla social del Paradiso.

Tra Matilde e Vittorio potrebbe trionfare l'amore ne Il Paradiso delle signore 7

Matilde accetterà la proposta e, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, si ritroverà così a collaborare "fianco a fianco" con Vittorio Conti.

E, proprio con il proprietario del grande magazzino, nascerà un feeling speciale: l'attore Alessandro Tersigni in una delle sue ultime interviste, ha svelato che proprio una new entry di questa stagione, tornerà a fargli battere il cuore.

Stando ai retroscena forniti dall'attore, si tratterebbe proprio di Matilde, con la quale nascerà un feeling speciale che potrebbe sfociare nel trionfo dell'amore.

Vittorio e Tancredi in guerra ne Il Paradiso delle signore 7?

Tuttavia, nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle signore è previsto anche l'arrivo di Tancredi, il quale metterà piede in città per far visita a suo fratello e alla moglie.

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe scoppiare una vera e propria guerra tra Vittorio e Tancredi, per amore di Matilde.

Non si esclude, infatti, che i due possano ritrovarsi l'uno contro l'altro e dar vita così ad una nuova "guerra" che terrà banco nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.