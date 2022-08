L'attesa sta per finire: Il Paradiso delle Signore tornerà a breve sul piccolo schermo. A partire dal 5 settembre la soap Made in Italy andrà nuovamente in onda nella fascia oraria pomeridiana. Tuttavia la rete ha scelto di trasmettere le ultime puntate della sesta stagione, in modo da rinfrescare la memoria dei telespettatori in vista della nuova stagione.

Gli episodi della settima stagione avranno, dunque, ufficialmente inizio lunedì 12 settembre.

Il Paradiso torna in onda su Rai Uno con le repliche della sesta stagione

Da lunedì 5 settembre Il Paradiso delle Signore, amata soap della prima rete, tornerà ad allietare i pomeriggi dei fan.

Questi ultimi, difatti, sono in trepidante attesa di scoprire i risvolti delle varie trame lasciate in sospeso alla fine della scorsa stagione. Tuttavia i telespettatori dovranno pazientare ancora un po', dato che la settima stagione avrà ufficialmente inizio il 12 settembre. I vertici di Rai Uno, infatti, hanno scelto di mandare in onda dapprima le ultime puntate della sesta stagione, in modo da dare al pubblico la possibilità di ricordare le diverse vicende. Del resto sono trascorsi quattro mesi dal finale di stagione, e qualcuno potrebbe aver in parte rimosso i vari dettagli delle storyline.

Sei Sorelle lascia il posto a Il Paradiso

Dunque Il Paradiso delle Signore, seppur in replica, andrà a riappropiarsi del suo slot sulla rete.

Il ritorno della soap italiana lascia pensare che non ci sia più spazio su Rai Uno per Sei Sorelle, la soap spagnola, trasmessa a partire dal 30 maggio. A quanto pare la telenovelas ispanica traslocherà su Rai Premium, dovrà andrà in onda il giovedì sera, a partire dal 15 settembre, con una puntata più lunga, formata da due episodi.

In questo modo, la fetta di pubblico fidelizzata dalla soap avrà la possibilità di continuare a seguire le vicende delle sorelle Silva.

Il Paradiso, tutte le novità della nuova stagione

Da lunedì 12 settembre andranno in onda i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Le prime anticipazioni trapelate svelano non pochi colpi di scena ed avvincenti novità.

Umberto e Flora continueranno a fare coppia fissa, e ciò non piacerà affatto alla contessa, la quale farà di tutto per ostacolare la sua rivale. La zia di Marta diverrà socia del grande magazzino, cercando di sabotare l'azienda proprio per minare la giovane Ravasi. Irene sarà la nuova capocommessa, mentre Maria tornerà in pompa magna, dopo un periodo di formazione presso un atelier. Novità in vista per Vittorio, il quale, oltre a dedicarsi anima e corpo alla sua "creatura", potrebbe anche ritrovare l'amore al fianco di un'avvincente new entry: Matilde Frigerio.