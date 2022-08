Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022/2023 si preannunciano dense di colpi di scena per il giovane Marco. Dopo essersi liberato della pericolosa Gemma e aver visto trionfare il suo amore con Stefania, il nipote della contessa Adelaide dovrà stare ben attento alle insidie che arriveranno da Umberto Guarnieri.

Il commendatore, complice la guerra che divamperà con la contessa Adelaide, si mostrerà pronto a tutto pur di rovinare la carriera del giovane Marco, il quale potrebbe nascondere dei segreti di troppo.

Marco e Stefania innamorati nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda da lunedì 12 settembre in prima visione assoluta su Rai 1.

La soap occuperà nuovamente la fascia del primo pomeriggio, dalle 16 in poi, con gli attesissimi episodi che copriranno la stagione televisiva 2022/2023.

E, tra i protagonisti di questa nuova serie, ci sarà il giovane Marco Di Sant'Erasmo, il quale tornerà al centro dell'attenzione in primis per la sua storia d'amore con Stefania.

Adelaide e Umberto ai ferri corti ne Il Paradiso delle signore 7

Dopo aver lottato a lungo per far trionfare il loro amore, i due avranno la possibilità di viversi liberamente la loro storia d'amore e intanto Marco aiuterà Stefania nel far sì che sua mamma Gloria possa essere scagionata al più presto e tornare in libertà.

Tuttavia, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022/2023, potrebbero venire fuori anche degli "scheletri nell'armadio" del giovane ragazzo.

Tra Adelaide e Umberto, infatti, nascerà una profonda guerra: dopo essere diventata co-proprietaria del grande magazzino assieme a Vittorio Conti, la contessa cercherà in tutti i modi di far fuori Flora Ravasi dal negozio.

In questo modo, infatti, vuole punire Umberto per averle voltato le spalle e per essersi fidanzato con la giovane stilista.

Marco potrebbe nascondere segreti: cosa succederà ne Il Paradiso delle signore 2022/2023

Questa volta, però, la contessa dovrà stare ben attenta alle sue mosse, dato che Umberto non avrà alcuna intenzione di incassare passivamente i suoi "colpi bassi":

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022/2023, Umberto si accanirà contro Marco: comincerà a minacciare la contessa, facendole presente che potrebbe rovinare la carriera di suo nipote, se non interrompe al più presto la sua guerra contro Flora.

Ma per quale motivo Umberto si accanirà contro Marco? Non si esclude che il giovane ragazzo possa nascondere dei segreti, i quali potrebbero essere scoperti da Umberto e, di conseguenza, sfruttati per ricattare lui e sua zia Adelaide.